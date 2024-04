Formülünü tarih kitabında bulunca şirket kurdu: '6 yaşında reçete yazmaya başladım'

"Anadolu'nun antik güzellik uygulamalarını yeni teknoloji bir kozmetik ürününe çevirme fikri bende lise döneminde Kore kozmetiğine ilgi duymamla gelişti. Kore kozmetiğinin böylesine köklü olması ve her zaman moda olması ilgimi çekti. 'Kendi ülkemizde bizim topraklarımızın böyle bir hikayesi var mı acaba?' diye merak edip Anadolu'daki uygulamaları araştırdım ve çok farklı bilgilere ulaştım. Edindiğim her bilgiden sonra daha fazlası var mı diye araştırdım ve Antik Çağ dönemine kadar gittim. Araştırmalarım sonucunda bu bilgilerin hâlâ kullanılabilir ve uygulanabilir olabileceğini düşündüm. Hikâyem de aslında bundan sonra başladı. Cilt bakımını daha özgün ve sağlıklı hale getirmeyi istedim. Hepimizin bildiği gibi günümüz kozmetiği her ne kadar gelişmiş de olsa bir moda trendi gibi devamlı değişmekte. Tüm bunlara ihtiyacımız var mı? Aslında ihtiyacımız olan şey cildimizi tanıyıp ihtiyaçlarını gidermek değil miydi veya cilt bakım ürünlerinden beklediğimiz verim bu değil miydi? Ben de bu trendleri en sağlıklı haliyle kendi topraklarımızdaki bir nevi antik trendlerle birleştirmeyi düşündüm. Girişimciliğim bu şekilde doğdu."