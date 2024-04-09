https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/formulunu-tarih-kitabinda-bulunca-sirket-kurdu-6-yasinda-recete-yazmayabasladim-1082602804.html

Formülünü tarih kitabında bulunca şirket kurdu: '6 yaşında reçete yazmaya başladım'

Formülünü tarih kitabında bulunca şirket kurdu: '6 yaşında reçete yazmaya başladım'

Sputnik Türkiye

Mısra Berna Özdemir, sıra dışı bir hikayenin kahramanı olarak, kozmetik dünyasına benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Henüz 6 yaşındayken evde sabun ve kremler... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T10:46+0300

2024-04-09T10:46+0300

2024-04-09T10:46+0300

yaşam

tarih

reçete

hibiskus

kozmetik

antik

formül

ruj

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Mısra Berna Özdemir, 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Oldukça meraklı ve üretken bir çocuktu. Kozmetik ürünlere olan ilgisi küçük yaşlarına dayanıyordu. Çocukken sürekli kendi kendine sabunlar, kremler yapmıştı ancak bunu profesyonel bir boyuta taşıma isteği lisedeyken gerçekleşti. Son yıllarda popüler olan 'Kore kozmetik ürünleri'ni düşünüyordu. Arkadaşlarıyla kendi aralarında ürünlerle ilgili konuştukları bir günde aklına tüm hayatını değiştirecek o fikir geldi. "Korelilerin böylesine güzel ürünleri var, peki ya bizim neden olmasın?' dedi. Ancak aradığı şey çok daha derinlerdeydi. Niyeti, Anadolu'nun antik güzellik sırlarına uzanan bir yolculuğa çıkmaktı.Mısra Berna Özdemir kendi markasını yaratma fikrinin nereden geldiğini şu cümlelerle anlattı:Gümüş madalya kazandıMilliyet'in haberine göre, küçüklüğünden beri kozmetiğe bir ilgisi olan Özdemir, henüz 5-6 yaşlarındayken evde sabun ve kremleri karıştırarak kendi kozmetik ürününü yapıyordu. O yıllarda yaptığı karışım bir oyundan farksızdı ancak bu oyunun ilerleyen yıllarda işi olacaktı. İlkokuldan itibaren biri ona gelecekte ne yapmak istediğini sorduğunda ise hep aynı cevabı verdi:Öyle de oldu. Profesyonel anlamda ilk denemesi bir dudak kremi yapmak oldu. İnternet üzerinden yaptığı araştırmalar yeterli gelmediğinde makale okumaya başladı. Ancak o zamanlar için edindiği bilgiler çok kısıtlıydı. Sonra üniversiteye başladı. Bu kez bölüm hocalarından destek almaya, onların tavsiye ettiği kitapları okumaya başladı. Bizans'tan Osmanlı dönemine kadarki reçetelerin peşine düştü. Farklı dillerde ve farklı yüzyıllarda uygulanmış sayısız kozmetik sırları keşfetti. Birden çok medeniyeti inceleyen Mısra en çok Anadolu kültüründen etkilendi. Kendi hikâyesini bunun üzerinden kurdu. Lisedeki farkındalığı içindeki ilgiyle birleşti ve ortaya 'The Futural' adını verdiği markası çıktı.Mısra Berna Özdemir, markasını kurduğu ilk yıllarda iki yıl boyunca Teknopark İstanbul Laboratuvarları'nda AR-GE çalışmaları yaparak günümüz teknolojisi ile Anadolu uygulamalarını birleştirerek altı farklı ürün geliştirdi. Bazı ürünlerinin ulusal ve uluslararası patent başvuruları dahi mevcut, hatta 2022 yılında ISIF’22 Uluslararası Buluş Yarışması'nda Gümüş Madalya da kazandı.Hibiskus çiçeğinin tarihi mucizesi Mısra, bu süreçte kendisini etkileyen bir uygulamayı ise şu cümlelerle aktardı: Antik dönem reçetesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gizemi-cozulemiyor-paha-bicilemiyor-10-kayip-hazineden-biri-turkiyede-olabilir-1082598205.html

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tarih, reçete, hibiskus, kozmetik, antik, formül, ruj