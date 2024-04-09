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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/esad-israilin-sivillere-yonelik-saldirilari-askeri-hedeflerine-ulasamadigini-kanitliyor-1082605867.html
Esad: İsrail'in sivillere yönelik saldırıları askeri hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor
Esad: İsrail'in sivillere yönelik saldırıları askeri hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor
Sputnik Türkiye
Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivilere yöenlik saldırlarının askeri hedeflere ulaşma konusunda... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T12:11+0300
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israil- filistin çatışması
suriye
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iran
hüseyin emir abdullahiyan
israil
israil-filistin
gazze
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sivil
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden ünü yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik 'benzeri görülmemiş' saldırılarının, askeri hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu gösterdiği belirtildi.Suriye lideri Esad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti Şam'da kabul etmişti.Akabinde Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Siyonist varlığın Gazze'deki sivillere yönelik eşi benzeri görülmemiş kanlı ve acımasız bombardımanının, askeri hedeflerine ulaşmadaki başarısızlığının bir göstergesi olduğunu söyledi" denildi.Açıklamaya göre Esad, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkı ve toplumu yenemeyeceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240211/suriye-lideri-esad-abdnin-eylemleri-ortadogudaki-gerilimi-tirmandirma-tehlikesi-tasiyor-1080632823.html
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suriye, beşar esad, iran, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sivil
suriye, beşar esad, iran, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sivil

Esad: İsrail'in sivillere yönelik saldırıları askeri hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor

12:11 09.04.2024
© Suriye Devlet BaşkanlığıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© Suriye Devlet Başkanlığı
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Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivilere yöenlik saldırlarının askeri hedeflere ulaşma konusunda başarısız olduğunu kanıtladığı dile getirilerek İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkı ve toplumu yenemeyeceğini vurgulandı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden ünü yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik 'benzeri görülmemiş' saldırılarının, askeri hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu gösterdiği belirtildi.
Suriye lideri Esad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti Şam'da kabul etmişti.
Akabinde Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Siyonist varlığın Gazze'deki sivillere yönelik eşi benzeri görülmemiş kanlı ve acımasız bombardımanının, askeri hedeflerine ulaşmadaki başarısızlığının bir göstergesi olduğunu söyledi" denildi.
Açıklamaya göre Esad, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkı ve toplumu yenemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Suriye lideri Esad: ABD’nin eylemleri Ortadoğu’daki gerilimi tırmandırma tehlikesi taşıyor
11 Şubat, 19:55
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