https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/esad-israilin-sivillere-yonelik-saldirilari-askeri-hedeflerine-ulasamadigini-kanitliyor-1082605867.html

Esad: İsrail'in sivillere yönelik saldırıları askeri hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor

Esad: İsrail'in sivillere yönelik saldırıları askeri hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor

Sputnik Türkiye

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivilere yöenlik saldırlarının askeri hedeflere ulaşma konusunda... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T12:11+0300

2024-04-09T12:11+0300

2024-04-09T12:11+0300

israil- filistin çatışması

suriye

beşar esad

iran

hüseyin emir abdullahiyan

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

sivil

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden ünü yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik 'benzeri görülmemiş' saldırılarının, askeri hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu gösterdiği belirtildi.Suriye lideri Esad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti Şam'da kabul etmişti.Akabinde Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Siyonist varlığın Gazze'deki sivillere yönelik eşi benzeri görülmemiş kanlı ve acımasız bombardımanının, askeri hedeflerine ulaşmadaki başarısızlığının bir göstergesi olduğunu söyledi" denildi.Açıklamaya göre Esad, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkı ve toplumu yenemeyeceğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240211/suriye-lideri-esad-abdnin-eylemleri-ortadogudaki-gerilimi-tirmandirma-tehlikesi-tasiyor-1080632823.html

suriye

iran

israil

gazze

gazze şeridi

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suriye, beşar esad, iran, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sivil