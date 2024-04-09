https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/esad-israilin-sivillere-yonelik-saldirilari-askeri-hedeflerine-ulasamadigini-kanitliyor-1082605867.html
Esad: İsrail'in sivillere yönelik saldırıları askeri hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor
Esad: İsrail'in sivillere yönelik saldırıları askeri hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor
Sputnik Türkiye
Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivilere yöenlik saldırlarının askeri hedeflere ulaşma konusunda... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T12:11+0300
2024-04-09T12:11+0300
2024-04-09T12:11+0300
israil- filistin çatışması
suriye
beşar esad
iran
hüseyin emir abdullahiyan
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden ünü yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik 'benzeri görülmemiş' saldırılarının, askeri hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu gösterdiği belirtildi.Suriye lideri Esad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti Şam'da kabul etmişti.Akabinde Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Siyonist varlığın Gazze'deki sivillere yönelik eşi benzeri görülmemiş kanlı ve acımasız bombardımanının, askeri hedeflerine ulaşmadaki başarısızlığının bir göstergesi olduğunu söyledi" denildi.Açıklamaya göre Esad, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkı ve toplumu yenemeyeceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240211/suriye-lideri-esad-abdnin-eylemleri-ortadogudaki-gerilimi-tirmandirma-tehlikesi-tasiyor-1080632823.html
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suriye, beşar esad, iran, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sivil
suriye, beşar esad, iran, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sivil
Esad: İsrail'in sivillere yönelik saldırıları askeri hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor
Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivilere yöenlik saldırlarının askeri hedeflere ulaşma konusunda başarısız olduğunu kanıtladığı dile getirilerek İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkı ve toplumu yenemeyeceğini vurgulandı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden ünü yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik 'benzeri görülmemiş' saldırılarının, askeri hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu gösterdiği belirtildi.
Suriye lideri Esad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti Şam'da kabul etmişti.
Akabinde Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Siyonist varlığın Gazze'deki sivillere yönelik eşi benzeri görülmemiş kanlı ve acımasız bombardımanının, askeri hedeflerine ulaşmadaki başarısızlığının bir göstergesi olduğunu söyledi" denildi.
Açıklamaya göre Esad, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkı ve toplumu yenemeyeceğini de sözlerine ekledi.