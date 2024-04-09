https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/dunyanin-en-capkin-ulkesi-turkiye-oldu-1082598783.html
Dünyanın en 'çapkın' ülkesi Türkiye oldu
Dünyanın en 'çapkın' ülkesi Türkiye oldu
Sputnik Türkiye
World Population Review'ın dünya çapında yapmış olduğu bir araştırmaya göre dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu. Yapılan araştırma sonucuna göre sıralanan... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T10:10+0300
2024-04-09T10:10+0300
2024-04-09T10:10+0300
türkiye
yaşam
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World Population Review isimli platformun araştırmasından çıkan dikkat çekici sonuçlar uluslararası kamuoyunun gündeminde yer aldı.Araştırmada, ortalama bir Türkün 14 partnerle birlikte olduğu belirtilirken bu oran birçok ülkeyi geride bıraktı. Platform tarafından yapılan açıklamada, "Üçünü parti kaynaklardan aldığımız verileri inceleyerek bu sonuçları ortaya çıkardık" denildi.Daily Mail'in haberine göre, Cinsellik üzerine daha liberal olduğu düşünülen Brezilya ve Fransa gibi ülkeler ise sıralamada geride kaldı.Brezilya, ortalama 9 partner ile 25'inci sırada kendine yer bulabilirken, Fransa da ortalama 8.1 partner ile 29'uncu sırada yer aldı.Türkiye'nin ardından ise Avustralya geldi. Ortalama bir Avustralyalının yaşamları boyunca 13 partnerleri olduğu belirtilirken Yeni Zelanda, İzlanda ve Güney Afrika da bu ülkeleri takip etti.ABD'lilerin ortalama 10.7 partneri olduğu belirtilirken sıralamanın sonunda ise ortalama 3.1 partner ile Çin ve 3 partner ile Hindistan yer aldı.Dünyanın en 'çapkın' ülkeleri listesi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gizemi-cozulemiyor-paha-bicilemiyor-10-kayip-hazineden-biri-turkiyede-olabilir-1082598205.html
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türkiye
Dünyanın en 'çapkın' ülkesi Türkiye oldu
World Population Review'ın dünya çapında yapmış olduğu bir araştırmaya göre dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu. Yapılan araştırma sonucuna göre sıralanan ülkeler arasında Türkiye'nin zirvede oluşu dikkat çekti. Peki, sıralama nasıl ilerliyor?
World Population Review
isimli platformun araştırmasından
çıkan dikkat
çekici sonuçlar uluslararası kamuoyunun gündeminde yer aldı.
Araştırmada, ortalama bir Türkün 14 partnerle birlikte olduğu belirtilirken bu oran birçok ülkeyi geride bıraktı. Platform tarafından yapılan açıklamada, "Üçünü parti kaynaklardan aldığımız verileri inceleyerek bu sonuçları ortaya çıkardık" denildi.
Daily Mail'in haberine
göre, Cinsellik üzerine daha liberal olduğu düşünülen Brezilya ve Fransa gibi ülkeler ise sıralamada geride kaldı.
Brezilya, ortalama 9 partner ile 25'inci sırada kendine yer bulabilirken, Fransa da ortalama 8.1 partner ile 29'uncu sırada yer aldı.
Türkiye'nin ardından ise Avustralya geldi. Ortalama bir Avustralyalının yaşamları boyunca 13 partnerleri olduğu belirtilirken Yeni Zelanda, İzlanda ve Güney Afrika da bu ülkeleri takip etti.
ABD'lilerin ortalama 10.7 partneri olduğu belirtilirken sıralamanın sonunda ise ortalama 3.1 partner ile Çin ve 3 partner ile Hindistan yer aldı.
Dünyanın en 'çapkın' ülkeleri listesi