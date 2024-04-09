https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/80-yil-once-bugun-kirimi-nazi-almanyasindan-kurtarma-operasyonu-basladi-1082617348.html
80 yıl önce Kırım'ı Nazi Almanya'sından kurtarma operasyonu başladı
80 yıl önce Kırım'ı Nazi Almanya'sından kurtarma operasyonu başladı
Sputnik Türkiye
8 Nisan 1944 tarihinde Sovyet ordusu, Kırım Yarımadası'nı Nazi Almanyası birliklerinden kurtarma operasyonunu başlattı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T18:00+0300
2024-04-09T18:00+0300
2024-04-09T18:19+0300
multimedya
infografik
rusya
kırım
almanya
nazi almanyası
sovyetler birliği
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22 ay süren faşistlerin zulmüne son vererek 35 günde Kırım'ın düşmandan tamamen kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyonun kronolojisi ve sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
kırım
almanya
nazi almanyası
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infografik, rusya, kırım, almanya, nazi almanyası, sovyetler birliği, инфографика
infografik, rusya, kırım, almanya, nazi almanyası, sovyetler birliği, инфографика
80 yıl önce Kırım'ı Nazi Almanya'sından kurtarma operasyonu başladı
18:00 09.04.2024 (güncellendi: 18:19 09.04.2024)
8 Nisan 1944 tarihinde Sovyet ordusu, Kırım Yarımadası'nı Nazi Almanyası birliklerinden kurtarma operasyonunu başlattı.
22 ay süren faşistlerin zulmüne son vererek 35 günde Kırım'ın düşmandan tamamen kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyonun kronolojisi ve sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.