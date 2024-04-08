https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/unlu-ekonomist-altin-icin-uyardi-hedef-fiyat-ne-1082566943.html

Ünlü ekonomist altın için uyardı: Hedef fiyat ne?

Ünlü ekonomist altın için uyardı: Hedef fiyat ne?

Sputnik Türkiye

Ons altın 2353 dolar, gram altın 2421 TL ile rekor kırdı. FED’in faiz indirimi sürecine dair belirsizliklerin artması ve doların güçlü durmasına rağmen altın... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T10:12+0300

2024-04-08T10:12+0300

2024-04-08T10:12+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

euro

euro/tl

ons altın

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Ons altın yeni haftaya rekorla başladı. 8 Nisan Pazartesi ilk işlemlerde 2353 dolarla tüm zamanların zirve seviyesini test eden ons altın, sabah saatlerinde de 2340 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ons altında geçen yılki kapanış 2062 dolardan gerçekleşmişti. Böylece yılbaşından bu yana gerçekleşen yükseliş yüzde 14’e yaklaştı. Yükseliş özellikle son üç haftalık süreçte hız kazandı.Gram altın fiyatı ne kadar?Serbest piyasada gram altın fiyatı gece işlemlerinde 2421 TL ile rekor kırdı. Sabah saatlerinde ise fiyatlarda 2405 TL’ye yakın seyir devam ediyor. Bu arada Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın 2446 – 2489 TL alım satım aralığında fiyatlanıyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 327 TL, yarım altın 8 bin 382 TL ve tam altın da 16 bin 444 TL’den satılıyor. Dolardaki stabil görünümün desteklemediği gram altın fiyatları, son bir haftadır ons altın tarafında yaşanan yükselişlerden pozitif etkileniyor.Altın dolara meydan okuyorEkonomist David Rosenberg; altın fiyatındaki son artışların küresel anlamda doların güçlendiği, ABD’de enflasyon beklentilerinin düştüğü ve FED’in 'daha uzun süre faizi yüksek tutacağı’ beklentilerinin ağırlık kazandığı bir dönemde gerçekleştiğini hatırlattı. Rosenberg, “Altın, bütün bu makroekonomik rüzgârı karşısına alarak yükseliyorsa, meydan okuyor demektir. Merkez Bankalarının dolara karşı altını daha güçlü rezerv olarak görmeye başladığı ve alımlarını artırdığı dikkat çekiyor” dedi.Altın için hedef fiyat ne?Türkiye gazetesinin haberine göre; Çin, Japonya, Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin ABD dolarına aşırı güvenmekten çekindiğini ve riskleri azaltmak için “güvenli liman” alımlarını artırdığını aktaran Rosenberg, “Merkez bankaları son dönemde 361 ton altın aldı. Son yükselişi jeopolitik riskler de destekledi. Ayrıca yapay zeka başta olmak üzere altının endüstriyel kullanımının yaygınlaşması da fiyatları artırıyor. FED’den faiz indirimleri de yaklaştığında ons altın 3000 dolar olmaya hazır görünüyor. Mevcut seviyelere göre yüzde 30 artış demek bu ve portföylerde altına da yer açılmalı” görüşünü dile getirdi.

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