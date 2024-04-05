https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/dolar-4-gun-aradan-sonra-yukseliste-1082495061.html
Dolar 4 gün aradan sonra yükselişte
Dolar 4 gün aradan sonra yükselişte
Sputnik Türkiye
Dolar fiyatları, 4 gün aradan sonra yukarı yönlü hareket etti. İstanbul serbest piyasada dolar 31,9380 liradan, euro 34,5730 liradan güne başladı. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T12:47+0300
2024-04-05T12:47+0300
2024-04-05T12:47+0300
ekonomi
dolar
euro
euro/tl
ekonomi
türk lirası
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Dolar fiyatları, yerel seçimlerin geride bırakılmasının ardından 4 işlem gününde aralıksız değer kaybederken; bugünkü işlemlerde pozitif tarafta ilerliyor.Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,8855 TL'de hareket ederken; yeni güne 31,9358 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 32,0590 TL seviyesini gören kur, saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,39 yükselişle 32,0130 TL'de hareket etti.Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 34,7740 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,21 artışla 34,7321 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 40,4655 TL'de işlem görüyor.Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında yükselişle 104,26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0838 seviyelerinde hareket ediyor.10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 45,72 seviyesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/konusmasi-bile-altin-icin-yetti-rekor-ustune-rekor-kirdi-gram-fiyati-icin-tahminler-ortaya-cikti-1082449298.html
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dolar, euro, euro/tl, ekonomi, türk lirası
dolar, euro, euro/tl, ekonomi, türk lirası
Dolar 4 gün aradan sonra yükselişte
Dolar fiyatları, 4 gün aradan sonra yukarı yönlü hareket etti. İstanbul serbest piyasada dolar 31,9380 liradan, euro 34,5730 liradan güne başladı.
Dolar fiyatları, yerel seçimlerin geride bırakılmasının ardından 4 işlem gününde aralıksız değer kaybederken; bugünkü işlemlerde pozitif tarafta ilerliyor.
Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,8855 TL'de hareket ederken; yeni güne 31,9358 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 32,0590 TL seviyesini gören kur, saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,39 yükselişle 32,0130 TL'de hareket etti.
Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 34,7740 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,21 artışla 34,7321 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 40,4655 TL'de işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında yükselişle 104,26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0838 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 45,72 seviyesinde bulunuyor.