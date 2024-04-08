https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukraynali-askerler-dinyeperde-silah-arkadaslarini-vurup-cenazelerini-sakladi-1082505903.html

Ukraynalı askerler Dinyeper'de silah arkadaşlarını vurup cenazelerini sakladı

Ukraynalı askerler Dinyeper'de silah arkadaşlarını vurup cenazelerini sakladı

Sputnik Türkiye

Herson Bölgesi'nde Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında iki Ukraynalı askerin, iki silah arkadaşını hücumbotuna binmeden önce vurarak öldürdüğü ve cenazeleri bota... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T15:44+0300

2024-04-08T15:44+0300

2024-04-08T15:44+0300

ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

herson

asker

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Sputnik'in ulaştığı bir video, Ukrayna ordusu içinde yaşanan sıradışı bir olayı gözler önüne serdi.Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nde Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında hücumbota doğru ilerleyen 4 Ukrayna askeri arasında muhtemelen bir tartışma çıktı. Bota binmek üzere olan 2 asker, silah arkadaşlarını vurarak öldürdü.Daha sonra askerler, silah arkadaşlarının cenazelerini bota koydu. Botu suya salan askerler kayıplara karıştı.Rus askeri uzmanlar, Ukraynalı askerler arasında Dinyeper'in sol yakasına geçme konusunda anlaşmazlık yaşanmış olabileceğini belirtti.

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ukrayna

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Ukraynalı askerler Dinyeper'de silah arkadaşlarını vurup cenazelerini sakladı Sputnik Türkiye Ukraynalı askerler Dinyeper'de silah arkadaşlarını vurup cenazelerini sakladı 2024-04-08T15:44+0300 true PT3M14S

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