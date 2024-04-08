https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukraynali-askerler-dinyeperde-silah-arkadaslarini-vurup-cenazelerini-sakladi-1082505903.html
Ukraynalı askerler Dinyeper'de silah arkadaşlarını vurup cenazelerini sakladı
Ukraynalı askerler Dinyeper'de silah arkadaşlarını vurup cenazelerini sakladı
Sputnik Türkiye
Herson Bölgesi'nde Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında iki Ukraynalı askerin, iki silah arkadaşını hücumbotuna binmeden önce vurarak öldürdüğü ve cenazeleri bota... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T15:44+0300
2024-04-08T15:44+0300
2024-04-08T15:44+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
herson
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Sputnik'in ulaştığı bir video, Ukrayna ordusu içinde yaşanan sıradışı bir olayı gözler önüne serdi.Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nde Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında hücumbota doğru ilerleyen 4 Ukrayna askeri arasında muhtemelen bir tartışma çıktı. Bota binmek üzere olan 2 asker, silah arkadaşlarını vurarak öldürdü.Daha sonra askerler, silah arkadaşlarının cenazelerini bota koydu. Botu suya salan askerler kayıplara karıştı.Rus askeri uzmanlar, Ukraynalı askerler arasında Dinyeper'in sol yakasına geçme konusunda anlaşmazlık yaşanmış olabileceğini belirtti.
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Ukraynalı askerler Dinyeper'de silah arkadaşlarını vurup cenazelerini sakladı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı askerler Dinyeper'de silah arkadaşlarını vurup cenazelerini sakladı
2024-04-08T15:44+0300
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video, rusya, ukrayna, herson, asker, видео
video, rusya, ukrayna, herson, asker, видео
Ukraynalı askerler Dinyeper'de silah arkadaşlarını vurup cenazelerini sakladı
Herson Bölgesi'nde Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında iki Ukraynalı askerin, iki silah arkadaşını hücumbotuna binmeden önce vurarak öldürdüğü ve cenazeleri bota sakladığı ortaya çıktı.
Sputnik'in ulaştığı bir video, Ukrayna ordusu içinde yaşanan sıradışı bir olayı gözler önüne serdi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nde Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında hücumbota doğru ilerleyen 4 Ukrayna askeri arasında muhtemelen bir tartışma çıktı. Bota binmek üzere olan 2 asker, silah arkadaşlarını vurarak öldürdü.
Daha sonra askerler, silah arkadaşlarının cenazelerini bota koydu. Botu suya salan askerler kayıplara karıştı.
Rus askeri uzmanlar, Ukraynalı askerler arasında Dinyeper'in sol yakasına geçme konusunda anlaşmazlık yaşanmış olabileceğini belirtti.