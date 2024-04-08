https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/uefadan-fenerbahce-karari-ceza--2-yil-ertelemeli-olarak-1-maca-dusuruldu-1082590080.html

UEFA'dan Fenerbahçe kararı: Ceza 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldü

UEFA'dan Fenerbahçe kararı: Ceza 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldü

Sputnik Türkiye

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 3 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü açıkladı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T18:27+0300

2024-04-08T18:27+0300

2024-04-08T19:17+0300

spor

uefa

fenerbahçe

seyircisiz oynama cezası

seyirci

seyircisiz

olympiakos

deplasman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/08/1051571202_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_159ef7d54bc8d0ee866f64a697f1c634.jpg

UEFA, Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği 3 maç deplasman bileti satışından men cezasının bir maçını erteledi.UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin euro para cezası onandı.Sarı-lacivertlilerin bir maçlık cezasının ise 2 yıl boyunca ertelenmesi kararlaştırıldı.UEFA, Union Saint-Gilloise maçında "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/besiktas-tffnin-secime-gitmesi-icin-baslatilan-imza-kampanyasina-destek-olacagini-duyurdu-1082588419.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, fenerbahçe, seyircisiz oynama cezası, seyirci, seyircisiz, olympiakos, deplasman