https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/uefadan-fenerbahce-karari-ceza--2-yil-ertelemeli-olarak-1-maca-dusuruldu-1082590080.html
UEFA'dan Fenerbahçe kararı: Ceza 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldü
UEFA'dan Fenerbahçe kararı: Ceza 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldü
Sputnik Türkiye
UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 3 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü açıkladı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T18:27+0300
2024-04-08T18:27+0300
2024-04-08T19:17+0300
spor
uefa
fenerbahçe
seyircisiz oynama cezası
seyirci
seyircisiz
olympiakos
deplasman
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UEFA, Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği 3 maç deplasman bileti satışından men cezasının bir maçını erteledi.UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin euro para cezası onandı.Sarı-lacivertlilerin bir maçlık cezasının ise 2 yıl boyunca ertelenmesi kararlaştırıldı.UEFA, Union Saint-Gilloise maçında "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/besiktas-tffnin-secime-gitmesi-icin-baslatilan-imza-kampanyasina-destek-olacagini-duyurdu-1082588419.html
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uefa, fenerbahçe, seyircisiz oynama cezası, seyirci, seyircisiz, olympiakos, deplasman
uefa, fenerbahçe, seyircisiz oynama cezası, seyirci, seyircisiz, olympiakos, deplasman
UEFA'dan Fenerbahçe kararı: Ceza 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldü
18:27 08.04.2024 (güncellendi: 19:17 08.04.2024)
UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 3 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdüğünü açıkladı.
UEFA, Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği 3 maç deplasman bileti satışından men cezasının bir maçını erteledi.
UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin euro para cezası onandı.
Sarı-lacivertlilerin bir maçlık cezasının ise 2 yıl boyunca ertelenmesi kararlaştırıldı.
UEFA, Union Saint-Gilloise maçında "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti.