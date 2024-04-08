https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/besiktas-tffnin-secime-gitmesi-icin-baslatilan-imza-kampanyasina-destek-olacagini-duyurdu-1082588419.html

Beşiktaş, TFF'nin seçime gitmesi için başlatılan imza kampanyasına destek olacağını duyurdu

Beşiktaş, TFF'nin seçime gitmesi için başlatılan imza kampanyasına destek olacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Süper Lig kulüplerinin TFF olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için başlattıkları noter onaylı imza toplama sürecine... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T17:54+0300

2024-04-08T17:54+0300

2024-04-08T17:54+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

beşiktaş

imza kampanyası

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Vardar ile siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Onur Göçmez, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.TFF'nin 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapma kararını değerlendiren Mete Vardar, "Kulüpler Birliği Vakfında çok değerli kulüp başkanları ve yöneticileri ile bir sürece girdik. 18 Temmuz kararını başkanımız ve tüm yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber çok geç buluyoruz. Beşiktaş Kulübü, önümüzdeki pazartesi günü tüm delegeleriyle 7 kişi olarak imzasını atacak. Ancak aylardır zihinlerde bu imzayı attık. Bu konunun değişmesi ve çok daha önceden bu kararın verilmesi gerektiğini Beşiktaş Kulübü olarak çok net ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki tüm olumsuzlukların yaşandığı, hiç yaşanmadığı kadar sıkıntılarla karşılaştığımız bir sezon yaşıyoruz. Bu seçimin özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan önce yapılmasının aynı zamanda A Milli Takımı'mıza da finallerde daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın Türk futbolunun geleceği için imza vereceğini aktaran Onur Göçmez, "Türk futbolunun bir sezon daha kaybedecek durumu söz konusu değildir. Çok hızlı bir değişime girmesi lazım. Sadece yönetim değil, tüm kurullarıyla bu değişimin yapılması gerek. Beşiktaş, Türk futbolunun geleceği için buradadır. Seçim en kısa zamanda yapılmalı. Belli bir tüzük ve toplanması gereken imzalar var. En kısa zamanda Türk futbolunun bir değişime ihtiyacı var. Bunun için tarih belirlemek bizim görevimiz değil. Bizim burada değerli federasyon yöneticilerimize verdiğimiz mesaj budur. Hızlı bir şekilde Türk futbolunun geleceğini kurtarmaları adına düzgün bir karar almalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.Siyah-beyazlı kulübün TFF'ye karşı hep aynı noktada durduğunun altını çizen Hüseyin Yücel ise, "Benim burada bazı kulüplerimize bir çağrım olabilir. Sabah uyanıp farklı söylemlerde bulunup, akşam yatarken farklı söylemlerde bulunan kulüplerimizi biraz daha tutarlı olmaya davet ediyorum. Biz Beşiktaş olarak ilk günkü duruşumuzu aynı şekilde sergilemeye devam ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur" değerlendirmesinde bulundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/super-lig-kuluplerinden-tffye-karsi-imza-1082582967.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, imza kampanyası