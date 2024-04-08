https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/tffden-secim-tarihi-aciklamasi-1082592056.html
TFF açıkladı: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapılacak
TFF açıkladı: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapılacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Nisan 2024 tarihinde seçimli olağan genel kurul yapılacağını açıkladı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T21:35+0300
2024-04-08T21:35+0300
2024-04-08T21:42+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
seçim
son dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu, genel kurulun 18 Nisan 2024 tarihinde seçimli olarak yapılacağını açıkladı. TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili gerekçesiyle birlikte yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/uefadan-fenerbahce-karari-ceza--2-yil-ertelemeli-olarak-1-maca-dusuruldu-1082590080.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), seçim, son dakika
türkiye futbol federasyonu (tff), seçim, son dakika
TFF açıkladı: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapılacak
21:35 08.04.2024 (güncellendi: 21:42 08.04.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Nisan 2024 tarihinde seçimli olağan genel kurul yapılacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, genel kurulun 18 Nisan 2024 tarihinde seçimli olarak yapılacağını açıkladı.
TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili gerekçesiyle birlikte yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir."