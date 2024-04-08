https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/rus-ozel-askeri-harekati-ukrayna-yaklasik-950-askerini-daha-yitirdi-1082585361.html
Rus özel askeri harekatı: Ukrayna yaklaşık 950 askerini daha yitirdi
Rus özel askeri harekatı: Ukrayna yaklaşık 950 askerini daha yitirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatinde yaklaşık 950 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T16:41+0300
2024-04-08T16:41+0300
2024-04-08T16:41+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
avdeyevka
kupyansk
donetsk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/01/1080276768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9079fea615ab701bbdf488e7c44a902.jpg
Savunma Bakanlığı'nın günlük brifingine göre Kupyansk yönünde 25 Ukrayna askeri öldürülürken 2 zırhlı araç imha edildi.Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus güçleri, 460'tan fazla askeri etkisiz hale getirdi. 2 tank ve 2 zırhlı araç imha edildi.Avdeyevka yönünde püskürtülen 5 karşı saldırıda 325 öldürüldü ve Rus askerler cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi.Güney Donetsk yönünde de cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus güçleri, 80 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.Herson yönündeki silahlı faaliyetler sonucu Ukrayna ordusuna ait 50 asker, 3 tank, 4 otomobil imha edildi.Son 24 saat içinde 291 İHA, Fransız yapımı 3 Hammer güdümlü hava bombası ve ABD yapımı 4 HIMARS roketi de etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesini-bombalayan-vampire-cok-namlulu-roketatari-imha-edildi-1082565550.html
rusya
ukrayna
avdeyevka
kupyansk
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/01/1080276768_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39e54dccf30dab67ab1a0233e5679104.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, kupyansk, donetsk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, kupyansk, donetsk
Rus özel askeri harekatı: Ukrayna yaklaşık 950 askerini daha yitirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatinde yaklaşık 950 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Savunma Bakanlığı'nın günlük brifingine göre Kupyansk yönünde 25 Ukrayna askeri öldürülürken 2 zırhlı araç imha edildi.
Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus güçleri, 460'tan fazla askeri etkisiz hale getirdi. 2 tank ve 2 zırhlı araç imha edildi.
Avdeyevka yönünde püskürtülen 5 karşı saldırıda 325 öldürüldü ve Rus askerler cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi.
Güney Donetsk yönünde de cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus güçleri, 80 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.
Herson yönündeki silahlı faaliyetler sonucu Ukrayna ordusuna ait 50 asker, 3 tank, 4 otomobil imha edildi.
Son 24 saat içinde 291 İHA, Fransız yapımı 3 Hammer güdümlü hava bombası ve ABD yapımı 4 HIMARS roketi de etkisiz hale getirildi.