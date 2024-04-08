https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/rus-ozel-askeri-harekati-ukrayna-yaklasik-950-askerini-daha-yitirdi-1082585361.html

Rus özel askeri harekatı: Ukrayna yaklaşık 950 askerini daha yitirdi

Rus özel askeri harekatı: Ukrayna yaklaşık 950 askerini daha yitirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatinde yaklaşık 950 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T16:41+0300

2024-04-08T16:41+0300

2024-04-08T16:41+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

avdeyevka

kupyansk

donetsk

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Savunma Bakanlığı'nın günlük brifingine göre Kupyansk yönünde 25 Ukrayna askeri öldürülürken 2 zırhlı araç imha edildi.Donetsk yönünde daha avantajlı hatları ele geçiren Rus güçleri, 460'tan fazla askeri etkisiz hale getirdi. 2 tank ve 2 zırhlı araç imha edildi.Avdeyevka yönünde püskürtülen 5 karşı saldırıda 325 öldürüldü ve Rus askerler cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi.Güney Donetsk yönünde de cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus güçleri, 80 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.Herson yönündeki silahlı faaliyetler sonucu Ukrayna ordusuna ait 50 asker, 3 tank, 4 otomobil imha edildi.Son 24 saat içinde 291 İHA, Fransız yapımı 3 Hammer güdümlü hava bombası ve ABD yapımı 4 HIMARS roketi de etkisiz hale getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesini-bombalayan-vampire-cok-namlulu-roketatari-imha-edildi-1082565550.html

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