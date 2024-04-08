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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/rus-ordusu-zaporojye-kentinde-bir-iha-uretim-ve-depolama-unitesini-imha-etti-1082593034.html
Rus ordusu, Zaporojye kentinde bir İHA üretim ve depolama ünitesini imha etti
Rus ordusu, Zaporojye kentinde bir İHA üretim ve depolama ünitesini imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin İskender füzesi ile Zaporojye kentinde Ukrayna ordusu için ağır insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T23:08+0300
2024-04-08T23:09+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya savunma bakanlığı
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye kentinde Ukrayna ordusu için ağır İHA’larının üretim ünitesini ve depolama tesisini imha etti.Açıklamada, “8 Nisan tarihinde silahlı kuvvetler, İskender taktik füze sistemi ile gerçekleştirdikleri saldırı sonucu Zaporojye kentinde ağır insansız hava araçlarının tutulduğu bir depoyu ve üretim tesisini tamamen yok etti” ifadelerine yer verildi.İskender füzesi Ukrayna İHA’larının üretildiği binanın tam ortasına isabet ettiBakanlığın saldırıya ilişkin yayınladığı videoda, Rus İskender füzesinin Zaporojye kentinde Ukrayna ordusu için ağır İHA’ların üretildiği tesisin tam ortasına isabet ettiği, yandaki binaların ise neredeyse hiç hasar almadığı görüntülendi.Rus keşif İHA’sının çektiği büyütülmüş görüntülerden, füzenin isabet ettiği tesisin tamamen yıkıldığı, bununla birlikte binanın yanındaki diğer yapılarının neredeyse hiç hasar almadığı anlaşılıyor.Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Kiev rejiminin Rus petrol ve gaz endüstrisi ile enerji tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak’ uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine, silah ve İHA üretim tesislerine ve askeri sanayi sektörüne yönelik enerji tesislerine saldırılar düzenlediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/iaea-genel-muduru-grossi-zaporojye-ngsnin-nukleer-bir-kazaya-oldukca-yakin-oldugunu-itiraf-etti-1082591669.html
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zaporojye, rusya savunma bakanlığı, iha

Rus ordusu, Zaporojye kentinde bir İHA üretim ve depolama ünitesini imha etti

23:08 08.04.2024 (güncellendi: 23:09 08.04.2024)
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin İskender füzesi ile Zaporojye kentinde Ukrayna ordusu için ağır insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği ve depolandığı üniteleri imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye kentinde Ukrayna ordusu için ağır İHA’larının üretim ünitesini ve depolama tesisini imha etti.
Açıklamada, “8 Nisan tarihinde silahlı kuvvetler, İskender taktik füze sistemi ile gerçekleştirdikleri saldırı sonucu Zaporojye kentinde ağır insansız hava araçlarının tutulduğu bir depoyu ve üretim tesisini tamamen yok etti” ifadelerine yer verildi.

İskender füzesi Ukrayna İHA’larının üretildiği binanın tam ortasına isabet etti

Bakanlığın saldırıya ilişkin yayınladığı videoda, Rus İskender füzesinin Zaporojye kentinde Ukrayna ordusu için ağır İHA’ların üretildiği tesisin tam ortasına isabet ettiği, yandaki binaların ise neredeyse hiç hasar almadığı görüntülendi.
Rus keşif İHA’sının çektiği büyütülmüş görüntülerden, füzenin isabet ettiği tesisin tamamen yıkıldığı, bununla birlikte binanın yanındaki diğer yapılarının neredeyse hiç hasar almadığı anlaşılıyor.
Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Kiev rejiminin Rus petrol ve gaz endüstrisi ile enerji tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak’ uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerine, silah ve İHA üretim tesislerine ve askeri sanayi sektörüne yönelik enerji tesislerine saldırılar düzenlediği kaydedildi.
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