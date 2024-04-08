https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/reklam-kurulu-gida-dedektifi-hesabina-550-bin-lira-ceza-kesti--1082583014.html

Ticaret Bakanlığı Gıda Dedektifi hesabına 550 bin lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı Gıda Dedektifi hesabına 550 bin lira ceza kesti

Sputnik Türkiye

Reklam Kurulu, Musa Özsoy'a ait olan ve Gıda Dedektifi ismi ile tanıtan internet sitesine 550 bin lira ceza kesti. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T15:15+0300

2024-04-08T15:15+0300

2024-04-08T15:17+0300

türkiye

gıda dedektifi

musa özsoy

ticaret bakanlığı

reklam

reklam kurulu

yiyecek

sağlıksız yiyecek

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0d/1065717012_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_975b235415cc0589ae25106804bf917e.jpg

Reklam Kurulu, internette Gıda Dedektifi olarak bilinen ve yiyecekleri kontrol edip internette paylaşan Musa Özsoy'a ait internet sitesine 550 bin lira ceza kesti. Birçok markanın ürünü hakkında yorum yapan Özsoy, yakın zamanda paylaştığı 'Züber Original Fıstık Ezmesi' isimli ürününe ilişkin "Karbonhidratın karşılığında üründe bulunan lif tüketiminin kan şekerinin aniden yükselmemesi ve daha uzun süre tokluk vermesi gibi etkileri olacak. Üründe yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ve yüksek oranda protein bulunuyor" demişti. Söz konusu ürünün ambalajında 'doğal protein kaynağı' ifadesine yer verilmesine rağmen internet sitesinde "Üründe yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ve yüksek oranda protein bulunuyor." ifadesinin kullanıldığı, ancak mevzuat gereği 'yüksek protein' beyanı yapılabilmesi için gıdanın enerji değerinin en az yüzde 20'sinin protein tarafından sağlanması gerektiği, ürünün 22 gram protein değeriyle mevzuatta yer alan beyan koşulunu sağlamadığı belirtildi.Reklam Kurulu, incelemelerin ardından, "internet üzerinden tüketici haklarını koruma adı altında yanıltıcı bilgiler yayımladığı" gerekçesiyle 'Gıda Dedektifi' hesabının kurucusu Musa Özsoy'a Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince 550 bin 59 lira idari para ve reklam durdurma cezaları verilmesini kararlaştırdı.Gıda Dedektifi, sosyal medya hesabından cevap vermiştiİnternet sitesi sahibi Musa Özsoy, Ticaret Bakanlığı'nın bir cümle üzerine verdiği cezayı fahiş bulmuş ve sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. Gıda Dedektifi Ticaret Bakanlığı'nın birçok kuruma sağlık beyanlarının dışına çıkılmasına rağmen birçok kuruma hiç ceza kesmediğini iddia etmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/aile-bakanligi-arac-kiralama-iddialarina-iliskin-aciklama-yapti-1082581816.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gıda dedektifi, musa özsoy, ticaret bakanlığı, reklam, reklam kurulu, yiyecek, sağlıksız yiyecek, türkiye