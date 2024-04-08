https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/aile-bakanligi-arac-kiralama-iddialarina-iliskin-aciklama-yapti-1082581816.html

Aile Bakanlığı 'araç kiralama' iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Aile Bakanlığı 'araç kiralama' iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarındaki "araç kiralama" ile ilgili iddialar üzerine, "bakanlığın hizmetindeki kiralık araçlara... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T14:39+0300

2024-04-08T14:39+0300

2024-04-08T14:39+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

kamu

tasarruf

açıklama

otomobil

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "bazı basın yayın organlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait araç kiralama işlemine ilişkin kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan çeşitli iddialara yer verildiği" belirtildi."Bakanlığımızın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik daha önceki yıllarda yapılan sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek duyulmuştur" bilgisi verilen açıklamada, tamamen şeffaf ve usulüne uygun gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, kullanım süresi dolan araçların yerel üretimi önceleyen ve mevcut araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiği bildirildi.Kamu kaynaklarına dikkat edildiEk yeni bir unsur taşımayan ve geçmiş sürecin devamı niteliğindeki sözleşmede, kamu kaynaklarının dikkatli kullanımı konusunda azami hassasiyet gösterildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak tasarruf konusundaki hassasiyetimizi gerçekleştirdiğimiz şeffaf ve usulüne uygun uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Oluşturulmak istenen algının tamamen gerçek dışı olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/bakan-simsek-500-milyon-dolar-tasarruf-saglamayi-hedefliyoruz-1080954571.html

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kamu, tasarruf, açıklama, otomobil