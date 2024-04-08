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Patates deposunda çökme: 2 işçi hayatını kaybetti
Patates deposunda çökme: 2 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Niğde'de patates deposu çöktü. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 işçi ağır yaralandı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T15:36+0300
2024-04-08T15:36+0300
2024-04-08T15:41+0300
türkiye
niğde
çökme
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Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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niğde
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niğde, çökme
Patates deposunda çökme: 2 işçi hayatını kaybetti
15:36 08.04.2024 (güncellendi: 15:41 08.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Niğde'de patates deposu çöktü. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 işçi ağır yaralandı.
Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.
Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.