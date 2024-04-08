https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/patates-deposunda-cokme-enkaz-altinda-isciler-var-1082583761.html

Patates deposunda çökme: 2 işçi hayatını kaybetti

Patates deposunda çökme: 2 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Niğde'de patates deposu çöktü. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 işçi ağır yaralandı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T15:36+0300

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türkiye

niğde

çökme

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Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

niğde

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niğde, çökme