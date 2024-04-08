https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ozgur-ozel-filistin-ziyaretini-erteledi-1082574907.html
Özgür Özel Filistin ziyaretini erteledi
Özgür Özel Filistin ziyaretini erteledi
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Nisan’da Filistin’e gideceğini açıklamıştı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel’in ziyaretinin planlanmasına yönelik... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T12:48+0300
2024-04-08T12:48+0300
2024-04-08T12:48+0300
politika
özgür özel
chp
filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
mahmud abbas
ramallah
israil
seçim
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim sürecinde TBMM’de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada 15 Nisan’da Filistin’e giderek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini duyurmuştu.Özel yaptığı açıklamada “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla, Ramallah'a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.15 Nisan tarihi yaklaşırken Sputnik’in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre ziyaret hazırlıklarının açıklanan tarihe yetişmeyeceği öğrenildi. CHP kaynakları “Filistin’e gitmek için hazırlıklarımız sürüyor. Karşı taraf ile görüşmeler devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz. Bir taraftan da Genel Başkan’ın gideceği güzergâha ilişkin çalışma yapıyoruz” bilgilerini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ozgur-ozel-cumhurbaskani-erdogandan-randevu-isteyecek-gorusme-yeri-icin-onerisini-acikladi-1082572143.html
filistin
filistin yönetimi
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özgür özel filistinin'e ne zaman gidecek,özgür özel filisitin,chp'nin filistin politikası ne
özgür özel filistinin'e ne zaman gidecek,özgür özel filisitin,chp'nin filistin politikası ne
Özgür Özel Filistin ziyaretini erteledi
Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Nisan’da Filistin’e gideceğini açıklamıştı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel’in ziyaretinin planlanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği ziyaretin ileri bir tarihte gerçekleşeceği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
seçim sürecinde TBMM’de
bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada 15 Nisan’da Filistin’e giderek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ile görüşeceğini duyurmuştu.
Özel yaptığı açıklamada “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla, Ramallah'a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız"
ifadelerini kullanmıştı.
15 Nisan tarihi yaklaşırken Sputnik’in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre ziyaret hazırlıklarının açıklanan tarihe yetişmeyeceği öğrenildi. CHP kaynakları “Filistin’e gitmek için hazırlıklarımız sürüyor. Karşı taraf ile görüşmeler devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz. Bir taraftan da Genel Başkan’ın gideceği güzergâha ilişkin çalışma yapıyoruz” bilgilerini verdi.