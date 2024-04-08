https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ozgur-ozel-filistin-ziyaretini-erteledi-1082574907.html

Özgür Özel Filistin ziyaretini erteledi

Özgür Özel Filistin ziyaretini erteledi

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Nisan’da Filistin’e gideceğini açıklamıştı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel’in ziyaretinin planlanmasına yönelik... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T12:48+0300

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politika

özgür özel

chp

filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

mahmud abbas

ramallah

israil

seçim

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim sürecinde TBMM’de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada 15 Nisan’da Filistin’e giderek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini duyurmuştu.Özel yaptığı açıklamada “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla, Ramallah'a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.15 Nisan tarihi yaklaşırken Sputnik’in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre ziyaret hazırlıklarının açıklanan tarihe yetişmeyeceği öğrenildi. CHP kaynakları “Filistin’e gitmek için hazırlıklarımız sürüyor. Karşı taraf ile görüşmeler devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz. Bir taraftan da Genel Başkan’ın gideceği güzergâha ilişkin çalışma yapıyoruz” bilgilerini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ozgur-ozel-cumhurbaskani-erdogandan-randevu-isteyecek-gorusme-yeri-icin-onerisini-acikladi-1082572143.html

filistin

filistin yönetimi

ramallah

israil

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