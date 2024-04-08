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Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyecek: Görüşme yeri için önerisini açıkladı
Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyecek: Görüşme yeri için önerisini açıkladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ramazan Bayramı'nda arayarak bayramını tebrik edeceğini ve kendisinden randevu isteyeceğini... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T11:55+0300
2024-04-08T11:55+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın sorularını yanıtladı.Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacak tebrik mesajı vereceğini dile getirdi."31 Mart seçimlerinde CHP birinci parti oldu. Alttan almak, fedakârlık yapmak, ilk adımı atmak, ilk eli uzatmak bize düşer." ifadelerini kullanan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirtti.Tercih Çankaya Köşkü"Nereye randevu verirse orada görüşeceğim." diye konuşan CHP lideri, "Ben senin yanına gelmem yok, böyle bir siyaset izlemeyeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var. Ve bu ülkenin meselelerini çözeceğiz." dedi.Özel, sert muhalefet yapacaklarını ancak nezaketten ve makamlara saygıdan asla taviz vermeyeceklerini de vurgulayarak “Ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam, o zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım. Bu doğru bir şey değil.” ifadesini kullandı.İktidarla diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurgulayan Özel, Erdoğan’a birlikte çalışmak zorunda olduklarını ve dönem dönem istişare etmeleri gerektiğini anlatacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ozgur-ozel-erken-secim-cagrisi-yapmiyorum-1082383072.html
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Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyecek: Görüşme yeri için önerisini açıkladı

11:55 08.04.2024
© Sputnik / Osman Nuri CeritÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ramazan Bayramı'nda arayarak bayramını tebrik edeceğini ve kendisinden randevu isteyeceğini açıkladı. Özel, "Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın sorularını yanıtladı.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacak tebrik mesajı vereceğini dile getirdi.

"31 Mart seçimlerinde CHP birinci parti oldu. Alttan almak, fedakârlık yapmak, ilk adımı atmak, ilk eli uzatmak bize düşer." ifadelerini kullanan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirtti.

Tercih Çankaya Köşkü

"Nereye randevu verirse orada görüşeceğim." diye konuşan CHP lideri, "Ben senin yanına gelmem yok, böyle bir siyaset izlemeyeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var. Ve bu ülkenin meselelerini çözeceğiz." dedi.

Özel, sert muhalefet yapacaklarını ancak nezaketten ve makamlara saygıdan asla taviz vermeyeceklerini de vurgulayarak “Ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam, o zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım. Bu doğru bir şey değil.” ifadesini kullandı.

İktidarla diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurgulayan Özel, Erdoğan’a birlikte çalışmak zorunda olduklarını ve dönem dönem istişare etmeleri gerektiğini anlatacağını söyledi.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
POLİTİKA
Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmıyorum
2 Nisan, 13:09
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