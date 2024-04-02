https://sputniknews.com.tr/20240402/ozgur-ozel-erken-secim-cagrisi-yapmiyorum-1082383072.html
Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmıyorum
Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmıyorum
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. "Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum." diyen CHP lideri Özel... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T13:09+0300
2024-04-02T13:09+0300
2024-04-02T13:09+0300
politika
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
erken seçim
erken genel seçim
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CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, ülke genelinde oyların yüzde 37,7'sini aldı.Bu sonuçla birinci parti olan CHP, 14'ü büyükşehir 35 belediye kazandı.Sözcü gazetesine bir değerlendirme yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sonuçlarını "Biz hatalarımızdan ders aldık, onlar tehlike çanlarını göremediler." diyerek yorumladı.'Erken seçim olacaksa halk karar verecek'Erken seçim talep etmeyeceklerini söyleyen CHP lideri Özel, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240401/yerel-secim-sonrasi-yeniden-refahtan-ilk-erken-secim-cagrisi-turkiye-somali-gibi-yasiyor--1082360475.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, erken genel seçim
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, erken genel seçim
Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmıyorum
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. "Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum." diyen CHP lideri Özel, erken seçim olacaksa buna yine halkın karar vereceğini ifade etti.
CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, ülke genelinde oyların yüzde 37,7'sini aldı.
Bu sonuçla birinci parti olan CHP, 14'ü büyükşehir 35 belediye kazandı.
Sözcü gazetesine bir değerlendirme yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sonuçlarını "Biz hatalarımızdan ders aldık, onlar tehlike çanlarını göremediler." diyerek yorumladı.
'Erken seçim olacaksa halk karar verecek'
Erken seçim talep etmeyeceklerini söyleyen CHP lideri Özel, şöyle konuştu:
"Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. 10 ay önce altı parti yüzde 25 oy aldık. 'Tek başına yüzde 38 benim oyum' dersek bu kibir olur. Türkiye ittifakının oyu içinde AK Partilisi de var, MHP’lisi de var, DEM’lisi de var. Seçimi kazandıktan sonra 'Bu güvensizlik oyudur, erken seçime gir' dersem bana itimat eden AK Partili ve MHP’lilere haksızlık yapmış olurum."