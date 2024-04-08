https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/mitten-cocuklara-cagri-gizli-ajanlarin-mektuplarini-bekliyoruz-1082583530.html
MİT'ten çocuklara çağrı: 'Gizli ajanların mektuplarını bekliyoruz'
MİT'ten çocuklara çağrı: 'Gizli ajanların mektuplarını bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan için 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklardan gelen mektup ve resimleri kabul edecek. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T15:34+0300
2024-04-08T15:34+0300
2024-04-08T15:34+0300
türkiye
mit
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
çocuk
ajan
ajan
yabancı ajan
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MİT 23 Nisan için 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklardan gelen mektup ve resimleri kabul edeceğini duyurdu. MİT tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin parlayan yıldızları 5-14 yaş arası çocuklarımızdan 'güvenlik, istihbarat ve gizli ajan' kelimelerinin hayal dünyalarında nasıl şekillendiğini anlatan mektupları veya çizdikleri resimleri bekliyoruz. Çalışmalarınızı 23nisan@mit.gov.tr e-posta adresine 23 Nisan 2024 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Resimler ve mektuplar ‘mit.gov.tr’de paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/mit-pkk-sorumlularindan-ipek-demiri-suriyede-yakalayarak-turkiyeye-getirdi-1082501743.html
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mit, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, çocuk, ajan, ajan, yabancı ajan
mit, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, çocuk, ajan, ajan, yabancı ajan
MİT'ten çocuklara çağrı: 'Gizli ajanların mektuplarını bekliyoruz'
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan için 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklardan gelen mektup ve resimleri kabul edecek.
MİT 23 Nisan için 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklardan gelen mektup ve resimleri kabul edeceğini duyurdu.
MİT tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin parlayan yıldızları 5-14 yaş arası çocuklarımızdan 'güvenlik, istihbarat ve gizli ajan' kelimelerinin hayal dünyalarında nasıl şekillendiğini anlatan mektupları veya çizdikleri resimleri bekliyoruz. Çalışmalarınızı 23nisan@mit.gov.tr e-posta adresine 23 Nisan 2024 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Resimler ve mektuplar ‘mit.gov.tr’de paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.