https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/mitten-cocuklara-cagri-gizli-ajanlarin-mektuplarini-bekliyoruz-1082583530.html

MİT'ten çocuklara çağrı: 'Gizli ajanların mektuplarını bekliyoruz'

MİT'ten çocuklara çağrı: 'Gizli ajanların mektuplarını bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan için 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklardan gelen mektup ve resimleri kabul edecek. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T15:34+0300

2024-04-08T15:34+0300

2024-04-08T15:34+0300

türkiye

mit

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

çocuk

ajan

ajan

yabancı ajan

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MİT 23 Nisan için 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklardan gelen mektup ve resimleri kabul edeceğini duyurdu. MİT tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin parlayan yıldızları 5-14 yaş arası çocuklarımızdan 'güvenlik, istihbarat ve gizli ajan' kelimelerinin hayal dünyalarında nasıl şekillendiğini anlatan mektupları veya çizdikleri resimleri bekliyoruz. Çalışmalarınızı 23nisan@mit.gov.tr e-posta adresine 23 Nisan 2024 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Resimler ve mektuplar ‘mit.gov.tr’de paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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mit, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, çocuk, ajan, ajan, yabancı ajan