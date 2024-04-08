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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Promosyon ödemeleri 20 bin TL'yi aşar mı?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Promosyon ödemeleri 20 bin TL'yi aşar mı?
Sputnik Türkiye
Emekli maaş promosyonundan faydalanmak isteyenler bankaların kampanyalarını araştırıyor. En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Promosyon ödemleri 20 bin... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T07:59+0300
2024-04-08T09:46+0300
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Özel ve kamu bankaların emekli promosyon tutarlarındaki rekabeti artarak devam ediyor. Son olarak Yapı Kredi bankası da emekli promosyonlarını maaşa göre 18 bin TL'ye kadar yükselttiğini açıkladı. Peki promosyon ödemleri 20 bin lirayı aşar mı?Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, milliyet.com.tr’ye anlattı. Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Promosyonda tavan rakam ne?Promosyonlar 20 bin TL'yi aşar mı?Emekliler banka değiştirebilir mi?Garanti Bankası emekli promosyonGaranti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.Akbank emekli promosyonu SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.Net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir.İş Bankası emekli promosyonu 2024T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TLYapı Kredi emekli promosyonuYapı Kredi, 30 Nisan’a kadar aylığını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 15 bin liraya varan nakit promosyon verecek. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı alma ve Yapı Kredi Mobil’e girme koşullarıyla promosyon 18 bin liraya kadar artıyor.Ziraat Bankası emekli maaş promosyonuSGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.Vakıfbank emekli promosyon 202410.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TLHalk Bank emekli promosyonu ne kadar?10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL20.000 TL ve üzeri 12.000 TLEmekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Promosyon ödemeleri 20 bin TL'yi aşar mı?

07:59 08.04.2024 (güncellendi: 09:46 08.04.2024)
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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Emekli maaş promosyonundan faydalanmak isteyenler bankaların kampanyalarını araştırıyor. En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Promosyon ödemleri 20 bin lirayı aşar mı?
Özel ve kamu bankaların emekli promosyon tutarlarındaki rekabeti artarak devam ediyor. Son olarak Yapı Kredi bankası da emekli promosyonlarını maaşa göre 18 bin TL'ye kadar yükselttiğini açıkladı. Peki promosyon ödemleri 20 bin lirayı aşar mı?
Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, milliyet.com.tr’ye anlattı. Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları ile bir promosyon yarışının başlayacağını öngörüyorduk. Açıklamalar promosyon yarışı için adeta start verdi. Promosyon yarışı içerisinde özel bankaların da yer alacağı ve kamu bankalarından daha yüksek promosyon verileceği bekleniyordu. Kamu bankalarının açıkladığı rakama göre en düşük emekli maaşına ödenen promosyon 3 bin TL’den 8 bin TL seviyesine yükseltilmişti. Özel bankaların en düşük emekli maaşı için ödeyeceği promosyon tutarının 12 bin TL seviyesine çıkacağı kanaatindeyim. En yüksek promosyon ödemesi ise 18 bin TL’ye yükseldi."

Promosyonda tavan rakam ne?

Emekliler 18 bin TL’lik promosyon anlaşması karşısında vakit kaybetmeden yeni sözleşme imzalamalılar. 18 bin TL’yi tavan rakam olarak değerlendiriyoruz. Kısa vadede promosyon ödemeleri 18 bin TL’nin üzerine çıkmayacaktır.

Promosyonlar 20 bin TL'yi aşar mı?

Özel bankalar kamu bankalarına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla promosyon veriyordu. Kamu bankalarının promosyonları 12 bin TL seviyesine çıkardığını göz önünde bulundurduğumuzda biz üst limitin özel bankalarda 18 bin TL olacağı kanaatindeyiz. 18 bin TL’nin üzerine çıkması için bankalar özel şartlar sunacaktır. Bu da fatura ödeme talimatı, kredi kartında belli harcama sözü gibi ek hizmetlerle promosyon tutarı daha da artırılabilir. Hayır, kabul etmek zorunda değiller ancak bu hep bankalar tarafından emekliye bir avantaj olarak sunuluyor. Bankalar fatura ödemelerinde herhangi bir komisyon ödemesi almıyorlar. Bu da emekliler için sunulan bir avantajdır. Emekliler bu imkanları ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilirler.

Emekliler banka değiştirebilir mi?

"Şu anda halihazırda promosyon anlaşması olan emekli herhangi bir tarihe bağlı kalmaksızın anlaşmasını feshedebilir. Anca burada bir cayma bedeli ödeyecektir. Örnek vermek gerekirse 3 yıllık promosyon anlaşması yapan ve bu anlaşma neticesinde 3 bin TL ödeme alan bir emekli ikinci yılı doldurduğunda bankasını değiştirmek istediğinde sözleşmesinin bitimine son 1 yılı kaldığı için bin TL cayma bedeli ödeyerek bankasını değiştirebilir. Yeni banka ile sıfırdan üç yıllık bir anlaşma yapabilecektir.”

Garanti Bankası emekli promosyon

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve
20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Akbank emekli promosyonu

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir.

İş Bankası emekli promosyonu 2024

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

Yapı Kredi emekli promosyonu

Yapı Kredi, 30 Nisan’a kadar aylığını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 15 bin liraya varan nakit promosyon verecek. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı alma ve Yapı Kredi Mobil’e girme koşullarıyla promosyon 18 bin liraya kadar artıyor.

Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Vakıfbank emekli promosyon 2024

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL

Halk Bank emekli promosyonu ne kadar?

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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