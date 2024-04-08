https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-promosyon-odemeleri-20-bin-tlyi-asar-mi-1082562172.html

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Promosyon ödemeleri 20 bin TL'yi aşar mı?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Promosyon ödemeleri 20 bin TL'yi aşar mı?

Sputnik Türkiye

Emekli maaş promosyonundan faydalanmak isteyenler bankaların kampanyalarını araştırıyor. En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Promosyon ödemleri 20 bin... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T07:59+0300

2024-04-08T07:59+0300

2024-04-08T09:46+0300

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Özel ve kamu bankaların emekli promosyon tutarlarındaki rekabeti artarak devam ediyor. Son olarak Yapı Kredi bankası da emekli promosyonlarını maaşa göre 18 bin TL'ye kadar yükselttiğini açıkladı. Peki promosyon ödemleri 20 bin lirayı aşar mı?Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, milliyet.com.tr’ye anlattı. Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Promosyonda tavan rakam ne?Promosyonlar 20 bin TL'yi aşar mı?Emekliler banka değiştirebilir mi?Garanti Bankası emekli promosyonGaranti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.Akbank emekli promosyonu SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.Net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir.İş Bankası emekli promosyonu 2024T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TLYapı Kredi emekli promosyonuYapı Kredi, 30 Nisan’a kadar aylığını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 15 bin liraya varan nakit promosyon verecek. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı alma ve Yapı Kredi Mobil’e girme koşullarıyla promosyon 18 bin liraya kadar artıyor.Ziraat Bankası emekli maaş promosyonuSGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.Vakıfbank emekli promosyon 202410.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TLHalk Bank emekli promosyonu ne kadar?10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL20.000 TL ve üzeri 12.000 TLEmekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/resmi-gazetede-yayinlandi-ipek-yolu-geri-donuyor-jet-gumruk-donemi-basliyor-1082562045.html

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