https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/kiev-yasakli-misket-bombalarini-kullanmayi-surduruyor-donetske-yeni-saldiri-1082588495.html
Kiev, yasaklı misket bombalarını kullanmayı sürdürüyor: Donetsk'e yeni saldırı
Kiev, yasaklı misket bombalarını kullanmayı sürdürüyor: Donetsk'e yeni saldırı
Sputnik Türkiye
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Gorlovka semtine 3 misket bombasıyla... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T17:47+0300
2024-04-08T17:47+0300
2024-04-08T17:47+0300
ukrayna krizi
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Rusya topraklarını hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Rusya Federasyonu'na bağlanan DHC'deki yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.Temsilcilik, Donetsk'in Gorlovka semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 3 misket bombası fırlattığını bildirdi.Temsilcilik, Donetsk'in Petrovskiy ve Kievskiy semtlerine de 155 mm kalibreli 8 havan mermisiyle saldırı düzenlendiğinin altını çizdi.Misket bombaları neden yasak?Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ingiliz-basini-ruslar-ukraynada-birkac-patriot-sistemini-imha-etti-1082576375.html
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donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya federasyonu, misket bombası, misket bombası, kiev, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp
donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya federasyonu, misket bombası, misket bombası, kiev, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp
Kiev, yasaklı misket bombalarını kullanmayı sürdürüyor: Donetsk'e yeni saldırı
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Gorlovka semtine 3 misket bombasıyla yeni bir saldırı düzenlediğini açıkladı.
Rusya topraklarını hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Rusya Federasyonu'na bağlanan DHC'deki yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.
Temsilcilik, Donetsk'in Gorlovka semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 3 misket bombası fırlattığını bildirdi.
Temsilcilik, Donetsk'in Petrovskiy ve Kievskiy semtlerine de 155 mm kalibreli 8 havan mermisiyle saldırı düzenlendiğinin altını çizdi.
Misket bombaları neden yasak?
Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.