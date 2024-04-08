İYİ Parti'de kritik istifa: 'İlk günlerdeki heyecan kalmadı'
12:36 08.04.2024 (güncellendi: 13:03 08.04.2024)
© AAÜmit Özlale
© AA
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İYİ Parti İzmir milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partiden istifa ettiğini duyurdu.
Özlale sosyal medyadan duyurduğunu kararını şu sözlerle açıkladı:
Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.
Sevgili İYİ Parti Ailesi,— Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) April 8, 2024
Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.
Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin…
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