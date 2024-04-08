https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/iyi-partide-genel-baskanliga-iki-aday-cikti--1082570401.html

İYİ Parti'de genel başkanlığa iki aday çıktı

İYİ Parti'de genel başkanlığa iki aday çıktı

Sputnik Türkiye

Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T11:14+0300

2024-04-08T11:14+0300

2024-04-08T12:43+0300

politika

iyi parti

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müsavat dervişoğlu

koray aydın

meral akşener

genel başkan

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Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından genel başkanlık için hızla iki aday ortaya çıktı.İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından partisinin seçimli kurultayında genel başkanlık için yarışacağını duyurdu.Dervişoğlu, "Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Koray Aydın'dan adaylık açıklamasıİYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Partinin 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kurultay kararı aldığını belirterek "Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda, genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.Aydın açıklamasında şunları kaydetti:Aydın, adaylığıyla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağını, açıklamanın yeri, tarihi ve saatinin sosyal medya hesaplarından duyurulacağını bildirdi.

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