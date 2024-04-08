https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/iyi-partide-genel-baskanliga-iki-aday-cikti--1082570401.html
İYİ Parti'de genel başkanlığa iki aday çıktı
İYİ Parti'de genel başkanlığa iki aday çıktı
Sputnik Türkiye
Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T11:14+0300
2024-04-08T11:14+0300
2024-04-08T12:43+0300
politika
iyi parti
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müsavat dervişoğlu
koray aydın
meral akşener
genel başkan
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Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından genel başkanlık için hızla iki aday ortaya çıktı.İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından partisinin seçimli kurultayında genel başkanlık için yarışacağını duyurdu.Dervişoğlu, "Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Koray Aydın'dan adaylık açıklamasıİYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Partinin 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kurultay kararı aldığını belirterek "Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda, genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.Aydın açıklamasında şunları kaydetti:Aydın, adaylığıyla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağını, açıklamanın yeri, tarihi ve saatinin sosyal medya hesaplarından duyurulacağını bildirdi.
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İYİ Parti'de genel başkanlığa iki aday çıktı
11:14 08.04.2024 (güncellendi: 12:43 08.04.2024)
Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu.
Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından genel başkanlık için hızla iki aday ortaya çıktı.
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından partisinin seçimli kurultayında genel başkanlık için yarışacağını duyurdu.
Dervişoğlu, "Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
Koray Aydın'dan adaylık açıklaması
İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Partinin 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kurultay kararı aldığını belirterek "Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda, genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.
Aydın açıklamasında şunları kaydetti:
"Büyük fedakarlıklarla partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı olağanüstü kurultay kararıyla partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Partimizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak ve partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun."
Aydın, adaylığıyla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağını, açıklamanın yeri, tarihi ve saatinin sosyal medya hesaplarından duyurulacağını bildirdi.