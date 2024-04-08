https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/israil-guvenlik-bakanindan-netanyahuya-tehdit-gibi-uyari-hamasi-bitirmezse-basbakanligi-duser-1082585628.html
İsrail Güvenlik Bakanı'ndan Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: Hamas'ı bitirmezse başbakanlığı düşer
İsrail Güvenlik Bakanı'ndan Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: Hamas'ı bitirmezse başbakanlığı düşer
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Netanyahu'nun Refah kentine saldırı olmadan Gazze'de savaşını bitirmesi halinde başbakanlığı kaybedeceği uyarısında... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T16:45+0300
2024-04-08T16:45+0300
2024-04-08T16:47+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail'e uluslararası baskı birçok ülkeden artarken, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Başbakan Netanyahu'ya sert bir uyarı geldi. Kahire'de Hamas ile ateşkes görüşmelerinin devam ettiği gün, Ulusal Güvenlik Bakanı Gvir, sosyal medya hesabından şu tweeti paylaştı: İsrail, bugün istihbarat yetkilileri ile Mısır'ın Kahire şehrinde buluşmuştu. Mısırlı yetkililer ise 'görüşmede ilerleme sağlandığı' açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/kahiredeki-gazze-muzakerelerinde-ilerleme-kaydedildigi-iddiasi-1082575623.html
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israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, itamar ben-gvir, ulusal güvenlik, ulusal güvenlik stratejisi, filistin yönetimi, filistin komisyonu, gazze, gazze şeridi, mısır, kahire, ateşkes
İsrail Güvenlik Bakanı'ndan Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: Hamas'ı bitirmezse başbakanlığı düşer
16:45 08.04.2024 (güncellendi: 16:47 08.04.2024)
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Netanyahu'nun Refah kentine saldırı olmadan Gazze'de savaşını bitirmesi halinde başbakanlığı kaybedeceği uyarısında bulundu.
İsrail'e uluslararası baskı birçok ülkeden artarken, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Başbakan Netanyahu'ya sert bir uyarı geldi.
Kahire'de Hamas ile ateşkes görüşmelerinin devam ettiği gün, Ulusal Güvenlik Bakanı Gvir, sosyal medya hesabından şu tweeti paylaştı:
Başbakan, Hamas'ı yenilgiye uğratmak için Refah'ta geniş çaplı bir saldırı yapmadan savaşı sona erdirmeye karar verirse, başbakan olarak görevine devam etme yetkisine sahip olmayacaktır.
İsrail, bugün istihbarat yetkilileri ile Mısır'ın Kahire şehrinde buluşmuştu. Mısırlı yetkililer ise 'görüşmede ilerleme sağlandığı' açıklamasını yapmıştı.