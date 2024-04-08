https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/galatasaray-super-kupayi-aldi-mi-galatasaray-super-kupayi-ne-zaman-alacak-1082564971.html
Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak?
Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak?
Sputnik Türkiye
Spor dünyasında heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı, dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme oturdu. Fenerbahçe, U19 takımıyla sahaya çıktı... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T10:02+0300
2024-04-08T10:02+0300
2024-04-08T10:17+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff süper kupa
süper kupa
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103987/52/1039875263_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e86397ffc68b7bad4624c4157c15e8db.jpg
Şanlıurfa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Süper Kupa finali yarıda kaldı.'Galatasaray Süper Kupa'yı kazandı mı, ne zaman alacak' soruları Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesinin ardından gündeme gelen konulardan oldu. Maçın yarıda kalması sonrası kazanan çıkmadığı için Süper Kupa sahibini bulamadı. Bu sezon 19 Aralık 2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında ev sahibi takım, sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı. İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, Disiplin Kurulu Trabzonspor'un 3-0 hükmen galibiyetini tescil edilmişti.Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak?Süper Kupa'da da benzer süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı vermesi sonrası Galatasaray ilk iç saha maçında kupayı kaldıracak. Süper Lig'de 21 Nisan'da oynanacak Pendikspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı takımın kupayı müzesine götürmesi bekleniyor.Galatasaray Süper Kupa sayısı ne?İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1. Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adı 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itiberen Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Galatasaray 25 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 16 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/super-kupa-maci-sonrasi-icardiden-dikkat-ceken-paylasim-1082560861.html
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103987/52/1039875263_100:0:1100:750_1920x0_80_0_0_a022ccfb89624932e4e2e0a57b0e0266.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray süper kupayı aldı mı, galatasaray süper kupayı ne zaman alacak, galatasaray süper kupa sayısı, galatasaray süper kupa maçı
galatasaray süper kupayı aldı mı, galatasaray süper kupayı ne zaman alacak, galatasaray süper kupa sayısı, galatasaray süper kupa maçı
Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak?
10:02 08.04.2024 (güncellendi: 10:17 08.04.2024)
Spor dünyasında heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı, dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme oturdu. Fenerbahçe, U19 takımıyla sahaya çıktı ancak maçın ortasında sahadan çekildi. Bu beklenmedik durumun ardından, Galatasaray'ın kupa kazanıp kazanmadığı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak belli mi?
Şanlıurfa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Süper Kupa finali yarıda kaldı.
'Galatasaray Süper Kupa'yı kazandı mı, ne zaman alacak' soruları Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesinin ardından gündeme gelen konulardan oldu.
Maçın yarıda kalması sonrası kazanan çıkmadığı için Süper Kupa sahibini bulamadı. Bu sezon 19 Aralık 2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında ev sahibi takım, sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı. İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, Disiplin Kurulu Trabzonspor'un 3-0 hükmen galibiyetini tescil edilmişti.
Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak?
Süper Kupa'da da benzer süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı vermesi sonrası Galatasaray ilk iç saha maçında kupayı kaldıracak. Süper Lig'de 21 Nisan'da oynanacak Pendikspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı takımın kupayı müzesine götürmesi bekleniyor.
Galatasaray Süper Kupa sayısı ne?
İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1. Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adı 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itiberen Süper Kupa adıyla tekrar başlandı.
Galatasaray 25 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 16 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır.