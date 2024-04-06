https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ukraynali-siyaset-bilimci-stoltenberg-natonun-ukraynayi-kullandigini-itiraf-etti-1082516948.html
Ukraynalı siyaset bilimci: Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı kullandığını itiraf etti
Ukraynalı siyaset bilimci: Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı kullandığını itiraf etti
Sputnik Türkiye
Ukraynalı siyaset bilimci Vadim Karasev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, ittifakın Ukrayna'ya yönelik gerçek hedeflerini ağzından kaçırdığını... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T01:12+0300
2024-04-06T01:12+0300
2024-04-06T01:12+0300
ukrayna krizi
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğu’ yönündeki açıklamasını Vışka adlı YouTube kanalına değerlendiren Ukraynalı siyaset bilimci Vadim Karasev, Stoltenberg'in, ittifakın Ukrayna ile ilgili gerçek hedeflerini itiraf ettiğini söyledi.Karasev, “Meselenin nasıl tersine çevrildiğini anlıyor musunuz? Ve buna Rusya'yı Ukraynalıların elleri ve hayatlarıyla kontrol altına almaya yönelik yeni NATO stratejisi deniyor. Biz böyle anlaşmamıştık!” dedi.Ukrayna’nın güvenliğini sağlaması ve ‘sağlam’ garantiler vermesi gereken NATO’ya tam üye olmayı umduğunu belirten uzman, “Oysa şimdi, NATO'yu Rus askeri makinesinden kurtarmak için Ukrayna'nın kendi askerlerinin elleriyle ve hayatlarıyla NATO’yu savunması gerektiği ortaya çıktı” diye konuştu.Uzman, Stoltenberg’in aslında ittifak üyelerinin ‘rahat yaşamı’ için caydırıcı görevi görecek olan Ukrayna ile ilgili gerçek hedeflerini ağzından kaçırdığını vurguladı.Daha önce Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/stoltenberg-natonun-ukraynaya-asker-gonderme-plani-yok-1082483364.html
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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, nato
jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, nato
Ukraynalı siyaset bilimci: Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı kullandığını itiraf etti
Ukraynalı siyaset bilimci Vadim Karasev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, ittifakın Ukrayna'ya yönelik gerçek hedeflerini ağzından kaçırdığını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğu’ yönündeki açıklamasını Vışka adlı YouTube kanalına değerlendiren Ukraynalı siyaset bilimci Vadim Karasev, Stoltenberg'in, ittifakın Ukrayna ile ilgili gerçek hedeflerini itiraf ettiğini söyledi.
Karasev, “Meselenin nasıl tersine çevrildiğini anlıyor musunuz? Ve buna Rusya'yı Ukraynalıların elleri ve hayatlarıyla kontrol altına almaya yönelik yeni NATO stratejisi deniyor. Biz böyle anlaşmamıştık!” dedi.
Ukrayna’nın güvenliğini sağlaması ve ‘sağlam’ garantiler vermesi gereken NATO’ya tam üye olmayı umduğunu belirten uzman, “Oysa şimdi, NATO'yu Rus askeri makinesinden kurtarmak için Ukrayna'nın kendi askerlerinin elleriyle ve hayatlarıyla NATO’yu savunması gerektiği ortaya çıktı” diye konuştu.
Uzman, Stoltenberg’in aslında ittifak üyelerinin ‘rahat yaşamı’ için caydırıcı görevi görecek olan Ukrayna ile ilgili gerçek hedeflerini ağzından kaçırdığını vurguladı.
Daha önce Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade etmişti.