https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/ukraynali-siyaset-bilimci-stoltenberg-natonun-ukraynayi-kullandigini-itiraf-etti-1082516948.html

Ukraynalı siyaset bilimci: Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı kullandığını itiraf etti

Ukraynalı siyaset bilimci: Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı kullandığını itiraf etti

Sputnik Türkiye

Ukraynalı siyaset bilimci Vadim Karasev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, ittifakın Ukrayna'ya yönelik gerçek hedeflerini ağzından kaçırdığını... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T01:12+0300

2024-04-06T01:12+0300

2024-04-06T01:12+0300

ukrayna krizi

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

jens stoltenberg

nato

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğu’ yönündeki açıklamasını Vışka adlı YouTube kanalına değerlendiren Ukraynalı siyaset bilimci Vadim Karasev, Stoltenberg'in, ittifakın Ukrayna ile ilgili gerçek hedeflerini itiraf ettiğini söyledi.Karasev, “Meselenin nasıl tersine çevrildiğini anlıyor musunuz? Ve buna Rusya'yı Ukraynalıların elleri ve hayatlarıyla kontrol altına almaya yönelik yeni NATO stratejisi deniyor. Biz böyle anlaşmamıştık!” dedi.Ukrayna’nın güvenliğini sağlaması ve ‘sağlam’ garantiler vermesi gereken NATO’ya tam üye olmayı umduğunu belirten uzman, “Oysa şimdi, NATO'yu Rus askeri makinesinden kurtarmak için Ukrayna'nın kendi askerlerinin elleriyle ve hayatlarıyla NATO’yu savunması gerektiği ortaya çıktı” diye konuştu.Uzman, Stoltenberg’in aslında ittifak üyelerinin ‘rahat yaşamı’ için caydırıcı görevi görecek olan Ukrayna ile ilgili gerçek hedeflerini ağzından kaçırdığını vurguladı.Daha önce Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/stoltenberg-natonun-ukraynaya-asker-gonderme-plani-yok-1082483364.html

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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, nato