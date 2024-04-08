https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/finlandiya-cumhurbaskanindan-ukraynada-catismalara-devam-etme-cagrisi-1082560561.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan Ukrayna’da çatışmalara devam etme çağrısı
Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan Ukrayna’da çatışmalara devam etme çağrısı
Sputnik Türkiye
Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, Ukrayna’da çatışmaların barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu belirtti. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T00:48+0300
2024-04-08T00:48+0300
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, CNN televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna’daki çatışmaların devam etmesini mevcut çatışmada barışa ulaşmanın tek yolu olarak gördüğünü söyledi.Stubb, “Barışa ulaşmamızın tek yolu savaş alanından geçiyor” diye konuştu.Çatışmayı sonlandıracak barış müzakerelerinin şu anda başlamasının mümkün olmadığını vurgulayan Stubb, ayrıca Kiev için uzayan çatışmanın Ukrayna toplumunda yorgunluk yarattığını da kabul etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok kez Moskova’nın Kiev ile müzakere etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini ve her türlü yapıcı öneriye açık olduğunu söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerine yönelik çağrıların son zamanlarda Kiev rejimi tarafından sert bir şekilde reddedildiğini açıklamıştı.
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finlandiya, ukrayna, rusya, alexander stubb, vladimir zelenskiy
Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan Ukrayna’da çatışmalara devam etme çağrısı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, Ukrayna’da çatışmaların barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, CNN televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna’daki çatışmaların devam etmesini mevcut çatışmada barışa ulaşmanın tek yolu olarak gördüğünü söyledi.
Stubb, “Barışa ulaşmamızın tek yolu savaş alanından geçiyor” diye konuştu.
Çatışmayı sonlandıracak barış müzakerelerinin şu anda başlamasının mümkün olmadığını vurgulayan Stubb, ayrıca Kiev için uzayan çatışmanın Ukrayna toplumunda yorgunluk yarattığını da kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok kez Moskova’nın Kiev ile müzakere etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini ve her türlü yapıcı öneriye açık olduğunu söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerine yönelik çağrıların son zamanlarda Kiev rejimi tarafından sert bir şekilde reddedildiğini açıklamıştı.