https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/finlandiya-cumhurbaskanindan-ukraynada-catismalara-devam-etme-cagrisi-1082560561.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan Ukrayna’da çatışmalara devam etme çağrısı

Finlandiya Cumhurbaşkanı’ndan Ukrayna’da çatışmalara devam etme çağrısı

Sputnik Türkiye

Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb, Ukrayna’da çatışmaların barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu belirtti. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T00:48+0300

2024-04-08T00:48+0300

2024-04-08T00:48+0300

ukrayna krizi

finlandiya

ukrayna

rusya

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vladimir zelenskiy

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, CNN televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna’daki çatışmaların devam etmesini mevcut çatışmada barışa ulaşmanın tek yolu olarak gördüğünü söyledi.Stubb, “Barışa ulaşmamızın tek yolu savaş alanından geçiyor” diye konuştu.Çatışmayı sonlandıracak barış müzakerelerinin şu anda başlamasının mümkün olmadığını vurgulayan Stubb, ayrıca Kiev için uzayan çatışmanın Ukrayna toplumunda yorgunluk yarattığını da kabul etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok kez Moskova’nın Kiev ile müzakere etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini ve her türlü yapıcı öneriye açık olduğunu söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerine yönelik çağrıların son zamanlarda Kiev rejimi tarafından sert bir şekilde reddedildiğini açıklamıştı.

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finlandiya, ukrayna, rusya, alexander stubb, vladimir zelenskiy