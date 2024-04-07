https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/bati-basini-ukrayna-ordusu-mermi-sikintisi-nedeniyle-rus-silahli-kuvvetlerine-karsilik-veremiyor-1082558800.html
Batı basını: Ukrayna ordusu, mermi sıkıntısı nedeniyle Rus Silahlı Kuvvetleri’ne karşılık veremiyor
Batı basını: Ukrayna ordusu, mermi sıkıntısı nedeniyle Rus Silahlı Kuvvetleri’ne karşılık veremiyor
Sputnik Türkiye
Forbes dergisinde yer alan bir makaleye göre Ukrayna ordusunun elinde, cephede Rus birliklerine ateş edecek yeteri kadar top mermisi yok. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T23:05+0300
2024-04-07T23:05+0300
2024-04-07T23:05+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
asker
batı
şoygu
sergey şoygu
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078922105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_471da0cffe8d5e3a1499b5771642e253.jpg
ABD merkezli Forbes dergisi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin cephedeki Rus ordu birliklerine ateş edecek yeterli mermiye sahip olmadığını yazdı.Makalede, “Günde 6 bin mermi ateşleyen Ukrayna’nın topçu bataryaları Amerikan yardımı sona erince bine yakın mermi ateşlemeye başladı, aynı zamanda Rus bataryaları günde neredeyse 6 bin mermi ateşlemeye devam etti. Cephane sıkıntısı çeken Ukraynalılar sıklıkla Rus hücum gruplarını fark ediyor, ama onlara karşı güçsüz kalıyordu” ifadelerine yer verildi.Cephane yetersizliğin Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekilmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğuna da dikkat çekilen yazıda, Ukrayna ordusunun ayrıca personel, uçaksavar füzesi ve çatışmalarda hasar gören teçhizatın onarımında yaşanan gecikmeler gibi diğer sorunlarla da karşı karşıya kaldığı vurgulandı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Nisan’da ordu komutanları ile gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yılbaşından bu yana 80 bin kişiden fazla kayıp verdiğini, düşmanın yazın başlattığı karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından belirli hatlarda tutunma noktası elde etmede başarısız olduğunu ifade etmişti.Rus ordusu Ukrayna birliklerini batıya doğru sıkıştırmaya devam ediyor. Rus askerleri sadece geçen mart ayında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Nevelskoye, Orlovka, Tonenkoye, Krasnoye’nin yanı sıra Zaporojye bölgesindeki Mirnoye kasabasının kontrolünü ele geçirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-300e-yakin-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1082546640.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078922105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_843b1e3570d454b9ed08af7d5720ce58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, asker, batı, şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, asker, batı, şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı
Batı basını: Ukrayna ordusu, mermi sıkıntısı nedeniyle Rus Silahlı Kuvvetleri’ne karşılık veremiyor
Forbes dergisinde yer alan bir makaleye göre Ukrayna ordusunun elinde, cephede Rus birliklerine ateş edecek yeteri kadar top mermisi yok.
ABD merkezli Forbes dergisi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin cephedeki Rus ordu birliklerine ateş edecek yeterli mermiye sahip olmadığını yazdı.
Makalede, “Günde 6 bin mermi ateşleyen Ukrayna’nın topçu bataryaları Amerikan yardımı sona erince bine yakın mermi ateşlemeye başladı, aynı zamanda Rus bataryaları günde neredeyse 6 bin mermi ateşlemeye devam etti. Cephane sıkıntısı çeken Ukraynalılar sıklıkla Rus hücum gruplarını fark ediyor, ama onlara karşı güçsüz kalıyordu” ifadelerine yer verildi.
Cephane yetersizliğin Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekilmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğuna da dikkat çekilen yazıda, Ukrayna ordusunun ayrıca personel, uçaksavar füzesi ve çatışmalarda hasar gören teçhizatın onarımında yaşanan gecikmeler gibi diğer sorunlarla da karşı karşıya kaldığı vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Nisan’da ordu komutanları ile gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yılbaşından bu yana 80 bin kişiden fazla kayıp verdiğini, düşmanın yazın başlattığı karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından belirli hatlarda tutunma noktası elde etmede başarısız olduğunu ifade etmişti.
Rus ordusu Ukrayna birliklerini batıya doğru sıkıştırmaya devam ediyor. Rus askerleri sadece geçen mart ayında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Nevelskoye, Orlovka, Tonenkoye, Krasnoye’nin yanı sıra Zaporojye bölgesindeki Mirnoye kasabasının kontrolünü ele geçirdi.