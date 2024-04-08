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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/fenerbahceden-aciklama-hukuksuzlugun-haksizligin-karsisinda-dimdik-durmaya-devam-edecegiz-1082587020.html
Fenerbahçe'den açıklama: Hukuksuzluğun, haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz
Fenerbahçe'den açıklama: Hukuksuzluğun, haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe, dış basına yönelik İngilizce açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "Fenerbahçe son 20 yıldır Türkiye'de adaletsiz... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
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Dün oynanan Süper Kupa maçının ilk dakikalarında sahadan çekilen Fenerbahçe, internet sitesinde İngilizce açıklama yayımladı. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:
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fenerbahçe, ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, tff 1. lig, tff süper kupa

Fenerbahçe'den açıklama: Hukuksuzluğun, haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz

17:10 08.04.2024 (güncellendi: 17:12 08.04.2024)
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© AA / Ali Atmaca
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Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe, dış basına yönelik İngilizce açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "Fenerbahçe son 20 yıldır Türkiye'de adaletsiz bir futbol sistemine karşı mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Dün oynanan Süper Kupa maçının ilk dakikalarında sahadan çekilen Fenerbahçe, internet sitesinde İngilizce açıklama yayımladı. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

Fenerbahçe Futbol Takımı, 7 Nisan 2024 tarihinde Galatasaray ile oynadığı Türkiye Süper Kupa Finali maçından çekildi. Fenerbahçe Spor Kulübü, son 20 yıldır Türkiye'de adaletsiz bir futbol sistemine karşı mücadele ediyor. Fenerbahçe camiası, Türk futbolundaki adaletsiz sisteme karşı hem sportif hem de hukuki yollardan duruş sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz 20 yılda, Fenerbahçe çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı:

Özellikle 2006 yılında Denizlispor ile oynanan ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle oyunun defalarca durdurulduğu son karşılaşmalarda 7 sezonda 3 kez şampiyonluk kaybeden, 2010-2011 sezonunda devlete sızmış bir terör örgütü tarafından haksız yere şike yapmakla suçlanmışlar ve haklarında dava açılmıştı.

2011'den 2021'e masumiyetlerini kanıtlayana kadar on yıllık bir hukuk mücadelesine katlandılar. -Kulübe kurulan tuzak nedeniyle önemli ticari kayıplar yaşadılar ve şirketlerinin değeri yarı yarıya azaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yargı sonucu beklenmeden iki sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkından mahrum bırakıldılar.

Kulübün çerçevesini çizen yasadışı örgüte karşı "Fenerbahçe'ye Kumpas Davası" adıyla yeni bir hukuki süreç başlattılar ve adalet mücadelesini sürdürüyorlar.

Uğradıkları maddi ve manevi zararlardan dolayı aralarında Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bulunduğu Türkiye'deki çeşitli otoritelere karşı tazminat davaları açtılar.

4 Nisan 2015'te, dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olayla takım otobüslerine ateş açıldı ancak failleri dokuz yıl geçmesine rağmen hala bilinmiyor. Sonuç olarak, Fenerbahçe'nin haksızlığa karşı mücadelesi son dönemde yaşanan olaylarla sonuçlandı: 17 Mart 2024'te Trabzonspor ile oynanan maçta yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle yüzlerce kişi sahaya hücum ederek oyunculara saldırmaya çalıştı. Trabzon'da organize hücumlara karşı futbolcuların savunma amaçlı yaptıkları savunmalara rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu bu hareketlerini cezaya layık buldu.

Bu olayların ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 18 Mart 2024 tarihinde kulüp üyeleriyle bir araya gelerek istişarede bulunma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda Fenerbahçe, izlenecek yolu belirlemek için 2 Nisan 2024 tarihinde rekor sayıda katılımcıyla (23.000'in üzerinde üye) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi. Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararlardan biri de UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final maçları nedeniyle Süper Kupa finalinin ileri bir tarihe ertelenmesi ve futboldaki adaletsiz iklime karşı maçın yabancı hakem tarafından yönetilmesinde ısrar edilmesiydi.

Aksi takdirde takım ya U19 takımıyla sahaya çıkacak ya da hiç katılamayacaktı. Kulübün konuyla ilgili başvurusu da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. Bu kararların ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'nun nihai reddine ve yaşanan tüm haksızlıklara yanıt olarak Fenerbahçe, 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nı sahaya sürerek Süper Kupa Finali'ni kaybetme ihtimalini artırdı.

Maç takımımızın sahadan çekilmesiyle sona erdi. Kazanmak için değil, gerçekleri savunmak için sahaya çıktığımızı söylüyor ve Türk futbolu için bu tarihi günde duruşumuzu vurgulamak istiyoruz: “Nasıl ki 117 yıllık tarihimizle yarıştığımız her spor dalında, müzemizde emeğin ve özverinin izlerini taşıyan binlerce kupayla Türk sporuna hizmet ettik. 30 milyon taraftarıyla, ülkesinin milli değerlerini içlerinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak, Nasıl ki dün, bugün hukuksuzluğun, haksızlığın karşısında dimdik durduk, yarın da durmaya devam edeceğiz.”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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