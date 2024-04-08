https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-telefonda-gorustu-1082593160.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T23:17+0300
2024-04-08T23:17+0300
2024-04-08T23:18+0300
türkiye
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
muhammed bin selman
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud arasındaki telefon görüşmesinde Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/kremlinin-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1082576002.html
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suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), muhammed bin selman, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), muhammed bin selman, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
23:17 08.04.2024 (güncellendi: 23:18 08.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud arasındaki telefon görüşmesinde Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.