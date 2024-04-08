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Çin Aslanı evdeki diğer köpeği kıskandı, sahibinin bacağını parçaladı
Çin Aslanı evdeki diğer köpeği kıskandı, sahibinin bacağını parçaladı
Sputnik Türkiye
Adana’da Tina isimli Chow Chow (Çin Aslanı) cinsi köpek, evde bulunan Linda isimli Pomeranian cinsi köpeği kıskanıp sahibinin bacağını parçaladı. Genç kadının... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T13:42+0300
2024-04-08T13:42+0300
türkiye
köpek
çin aslanı
saldırı
adana
evcil hayvan
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Olay, geçen 25 Mart’ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 4 yıldır Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği besleyen Ş.Ö. (42), 2 sene önce Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi. Evde 2 köpeği daha bulunan Ş.Ö.’nün iddiaya göre Linda ve Tinda isimli köpekleri bir türlü anlaşamadı.Linda’yı sevdi, Tinda kıskandıŞ.Ö., yatacağı sırada Linda isimli köpeğini sevdi. Ancak bu sırada Tina sahibinin sol bacağına saldırıp derisini kopardı. Genç kadının çığlığını duyan oğlu A.T. (18) annesini kurtarıp ambulansa haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kadın burada yapılan ilk müdahalelerin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.10 gün hastanede kaldı10 gün hastanede kalan genç kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı ve 1 ay sonra doku nakli olmasına karar verilerek taburcu edildi.Köpeğinden ayrılamadıKöpeğinin yanına gitmeye korkan Ş.Ö., Mersin’deki yazlık evine gitti. Köpeğini barınağa da vermek istemeyen genç kadın özel bir hayvan çiftliği ile anlaştı. Önümüzdeki haftalarda Tina çiftliğe gidince Ş.Ö.’nün de evine döneceği öğrenildi."Böyle yapacağını hiç ummazdım"İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı Ş.Ö., yaşadığı dehşeti anlattı. Çin Aslanı cinsi köpeklerin kıskanç olduklarını anlatan Ş.Ö., “4 senedir beslediğim köpeğimden hiç böyle bir şey beklemezdim. Linda’yı kıskandığı belli ediyordu. Bundan birkaç ay önce de bana diş göstermişti ama böyle yapacağını hiç ummazdım. Yine de onu barınağa vermeye gönlüm el vermiyor. Şuanda oğlum ona bakıyor. Bende iyileşince çiftlikte yanına gideceğim. Herkes bu cinse dikkat etsin. Bu cins köpekler tek başına beslenmeli. Yanında bir hayvan ile anlaşamıyor” dedi.“Çin Aslanları güçlü hayvanlardır”Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise Çin Aslanı köpeklerinin çok güçlü hayvanlar olduğunu anlattı. Köse, “Köpek besliyorsanız böyle durumlarla karşılaşma ihtimaliniz hep vardır. Köpeklerin doğası gereği böyle şeyler olabilir. Çin Aslanı güçlü bir köpektir. Aynı zamanda biraz da asosyaldir. Bulunduğu ailede bir kişiyi sahiplenir, sahiplendiği kişiyi kıskanır. Çin Aslanlarının eğitimi zordur bu türü ceza ile eğitemezsiniz, onlar ödülle, sevgiyle eğitilen hayvanlardır. Çin Aslanları, Çin de ve Moğolistan da bekçi köpeği olarak kullanılan güçlü hayvanlardır” ifadelerini kullandı.“Çin Aslanı Akdeniz iklimi için uygun değil”Çin Aslanı cinsi köpeklerin asosyal olduğuna da dikkat çeken Nihat Köse, “Bu cins köpekler çok fazla oyunu seven sosyal hayvanlarda değillerdir, kıskançlardır, sahiplerini koruma içgüdüleri vardır. Mümkünse evde başka bir hayvan bulundurmamak ve eğitimlerini doğru yapmak gerekir. Çin Aslanı zaten çok tüylü bir hayvan. Akdeniz iklimi için sıcak bölgeler için uygun bir hayvan değildir. Dolayısıyla bu bölgede Çin Aslanın sahiplenilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Dünyada ve artık ülkemizde de köpek psikolojisi çok önemli bir hale geldi. Veterinerler burada önemli bir yer tutuyor. Köpeklerin bebekliğinden bu yana sadece sağlığına, aşısına değil, eğitimi hakkında doğrudan bilgi alarak köpeğinizi yetiştirmeniz çok önemli” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/basibos-kopekler-baba-ve-ogluna-saldirdi-30-dikis-atildi-cenesi-kirildi-1082557585.html
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çin aslanı sahibine saldırdı,çin aslanı köpeği,köpek cinsleri,çin aslanı saldırgan mı,çin aslanı evde beslenir mi

Çin Aslanı evdeki diğer köpeği kıskandı, sahibinin bacağını parçaladı

13:42 08.04.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW179090Çin Aslanı evdeki diğer köpeği kıskandı, sahibinin bacağını parçaladı
Çin Aslanı evdeki diğer köpeği kıskandı, sahibinin bacağını parçaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW179090
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Adana’da Tina isimli Chow Chow (Çin Aslanı) cinsi köpek, evde bulunan Linda isimli Pomeranian cinsi köpeği kıskanıp sahibinin bacağını parçaladı. Genç kadının bacağında doku kaybı meydana gelirken doku nakli ile sağlığına kavuşabileceği öğrenildi.
Olay, geçen 25 Mart’ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 4 yıldır Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği besleyen Ş.Ö. (42), 2 sene önce Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi. Evde 2 köpeği daha bulunan Ş.Ö.’nün iddiaya göre Linda ve Tinda isimli köpekleri bir türlü anlaşamadı.

Linda’yı sevdi, Tinda kıskandı

Ş.Ö., yatacağı sırada Linda isimli köpeğini sevdi. Ancak bu sırada Tina sahibinin sol bacağına saldırıp derisini kopardı. Genç kadının çığlığını duyan oğlu A.T. (18) annesini kurtarıp ambulansa haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kadın burada yapılan ilk müdahalelerin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

10 gün hastanede kaldı

10 gün hastanede kalan genç kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı ve 1 ay sonra doku nakli olmasına karar verilerek taburcu edildi.

Köpeğinden ayrılamadı

Köpeğinin yanına gitmeye korkan Ş.Ö., Mersin’deki yazlık evine gitti. Köpeğini barınağa da vermek istemeyen genç kadın özel bir hayvan çiftliği ile anlaştı. Önümüzdeki haftalarda Tina çiftliğe gidince Ş.Ö.’nün de evine döneceği öğrenildi.

"Böyle yapacağını hiç ummazdım"

İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı Ş.Ö., yaşadığı dehşeti anlattı. Çin Aslanı cinsi köpeklerin kıskanç olduklarını anlatan Ş.Ö., “4 senedir beslediğim köpeğimden hiç böyle bir şey beklemezdim. Linda’yı kıskandığı belli ediyordu. Bundan birkaç ay önce de bana diş göstermişti ama böyle yapacağını hiç ummazdım. Yine de onu barınağa vermeye gönlüm el vermiyor. Şuanda oğlum ona bakıyor. Bende iyileşince çiftlikte yanına gideceğim. Herkes bu cinse dikkat etsin. Bu cins köpekler tek başına beslenmeli. Yanında bir hayvan ile anlaşamıyor” dedi.

“Çin Aslanları güçlü hayvanlardır”

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise Çin Aslanı köpeklerinin çok güçlü hayvanlar olduğunu anlattı. Köse, “Köpek besliyorsanız böyle durumlarla karşılaşma ihtimaliniz hep vardır. Köpeklerin doğası gereği böyle şeyler olabilir. Çin Aslanı güçlü bir köpektir. Aynı zamanda biraz da asosyaldir. Bulunduğu ailede bir kişiyi sahiplenir, sahiplendiği kişiyi kıskanır. Çin Aslanlarının eğitimi zordur bu türü ceza ile eğitemezsiniz, onlar ödülle, sevgiyle eğitilen hayvanlardır. Çin Aslanları, Çin de ve Moğolistan da bekçi köpeği olarak kullanılan güçlü hayvanlardır” ifadelerini kullandı.

“Çin Aslanı Akdeniz iklimi için uygun değil”

Çin Aslanı cinsi köpeklerin asosyal olduğuna da dikkat çeken Nihat Köse, “Bu cins köpekler çok fazla oyunu seven sosyal hayvanlarda değillerdir, kıskançlardır, sahiplerini koruma içgüdüleri vardır. Mümkünse evde başka bir hayvan bulundurmamak ve eğitimlerini doğru yapmak gerekir. Çin Aslanı zaten çok tüylü bir hayvan. Akdeniz iklimi için sıcak bölgeler için uygun bir hayvan değildir. Dolayısıyla bu bölgede Çin Aslanın sahiplenilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Dünyada ve artık ülkemizde de köpek psikolojisi çok önemli bir hale geldi. Veterinerler burada önemli bir yer tutuyor. Köpeklerin bebekliğinden bu yana sadece sağlığına, aşısına değil, eğitimi hakkında doğrudan bilgi alarak köpeğinizi yetiştirmeniz çok önemli” dedi.
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