https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/chpden-ozgur-ozelin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1082591949.html

CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

CHP'den yapılan açıklamada Genel Başkan Özel'in ses telleri ve gözlerinden operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T21:29+0300

2024-04-08T21:29+0300

2024-04-08T21:32+0300

politika

özgür özel

chp

ameliyat

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-11-ilcede-daha-secimlere-yapilan-itirazlari-karara-bagladi-1082590345.html

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özgür özel, chp, ameliyat