https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/chpden-ozgur-ozelin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1082591949.html
CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
CHP'den yapılan açıklamada Genel Başkan Özel'in ses telleri ve gözlerinden operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T21:29+0300
2024-04-08T21:29+0300
2024-04-08T21:32+0300
politika
özgür özel
chp
ameliyat
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-11-ilcede-daha-secimlere-yapilan-itirazlari-karara-bagladi-1082590345.html
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özgür özel, chp, ameliyat
CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
21:29 08.04.2024 (güncellendi: 21:32 08.04.2024)
CHP'den yapılan açıklamada Genel Başkan Özel'in ses telleri ve gözlerinden operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.
Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.