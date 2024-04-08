https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/chpden-aciklama-hataya-sahip-cikiyoruz-calisma-grubunu-bayramdan-sonra-kuruyoruz-1082593264.html

CHP'den açıklama: 'Hatay'a Sahip Çıkıyoruz' çalışma grubunu bayramdan sonra kuruyoruz

CHP'den açıklama: 'Hatay'a Sahip Çıkıyoruz' çalışma grubunu bayramdan sonra kuruyoruz

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, "Tüm büyükşehir belediyelerimiz, Türkiye'nin en önemli şehir ve bölge plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T23:48+0300

2024-04-08T23:48+0300

2024-04-08T23:53+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

hatay

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, Hatay'daki seçim sonuçlarına yaptıkları itirazlar sonrasında YSK'nın kararına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği acil operasyon sebebiyle dinlendiğini söyleyen Binici, "Genel Başkanımız, Hatay hepimizin şahsi meselesi olduğu için dün alanlarda bizlerle birlikteydi. Bugün de üst yönetimimiz, Genel Başkanımızla Hatay'a ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi" diye konuştu.31 Mart'ta sandığa giderek tercih yapan Hatay halkının özgür iradesinin şaibe ve usulsüzlüklerle kirletildiği değerlendirmesinde bulunan Binici, şunları söyledi:Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği Hatay'ın; herkesin, tüm Türkiye'nin şahsi meselesi olduğunu belirten Binici, Hataylıları ve Hatay'ı asla yalnız bırakmayacaklarını, Hatay halkının iradesi tecelli etmeden Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturanların her bir adımının takipçisi olacaklarını belirtti.Seçimlerde kurdukları Hatay ittifakını daha da büyüteceklerini söyleyen Binici, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-chpnin-hatay-basvurusunu-reddetti-1082585886.html

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Sputnik Türkiye

hatay, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler