https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/borsa-gunu-rekorlarla-tamamladi-tum-zamanlarin-en-yuksek-gunluk-kapanisi-1082590218.html

Borsa günü rekorlarla tamamladı: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Borsa günü rekorlarla tamamladı: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1.43 değer kazancıyla günü 9.756,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T18:47+0300

2024-04-08T18:47+0300

2024-04-08T18:48+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

bist

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104081/30/1040813045_0:0:1100:618_1920x0_80_0_0_24293c3e7ab4d8d240a205d06583c285.jpg

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137.87 puan artarken, toplam işlem hacmi 103.4 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0.84, holding endeksi yüzde 0.25 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6.01 ile bilişim oldu.Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.İşlemler yarın saat kaça kadar gerçekleştirilecek?Yarın Arife günü nedeniyle borsada işlemlerin 12.40'a kadar gerçekleştirilebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/arabasi-3-yasindan-buyuk-olanlara-uyari-yeni-uygulama-basliyor-1082567760.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa günü rekorlarla tamamladı, borsa tüm zamanların kapanış rekoru, arife günü borsa işlem, arife günü borsada işlem saat kaça kadar