https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/borsa-gunu-rekorlarla-tamamladi-tum-zamanlarin-en-yuksek-gunluk-kapanisi-1082590218.html
Borsa günü rekorlarla tamamladı: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsa günü rekorlarla tamamladı: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1.43 değer kazancıyla günü 9.756,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T18:47+0300
2024-04-08T18:47+0300
2024-04-08T18:48+0300
ekonomi
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137.87 puan artarken, toplam işlem hacmi 103.4 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0.84, holding endeksi yüzde 0.25 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6.01 ile bilişim oldu.Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.İşlemler yarın saat kaça kadar gerçekleştirilecek?Yarın Arife günü nedeniyle borsada işlemlerin 12.40'a kadar gerçekleştirilebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Borsa günü rekorlarla tamamladı: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
18:47 08.04.2024 (güncellendi: 18:48 08.04.2024)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1.43 değer kazancıyla günü 9.756,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.766,57 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137.87 puan artarken, toplam işlem hacmi 103.4 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0.84, holding endeksi yüzde 0.25 değer kazandı.
Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6.01 ile bilişim oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
İşlemler yarın saat kaça kadar gerçekleştirilecek?
Yarın Arife günü nedeniyle borsada işlemlerin 12.40'a kadar gerçekleştirilebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.