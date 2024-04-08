https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bayram-tatilinin-ilk-2-gununde-12-kisi-hayatini-kaybetti-1082570953.html
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 12 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 12 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 1966 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T11:43+0300
2024-04-08T11:43+0300
2024-04-08T11:43+0300
türkiye
kaza
trafik kazası
ramazan bayramı
bayram
içişleri bakanlığı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin, vatandaşların güvenliği için denetimlerini büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.Yerlikaya, bayram tatilinin 2'inci günü olan dün 572 trafik kazasının meydana geldiğini, 408 bin 796 aracın denetlendiğini, 19 bin 488 araca hız ve radar, 33 bin 145 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/trafik-kazasi-sonrasi-abdde-ye-firar-eden-eylem-tok-ve-oglu-abdde-goruntulendi-1081677124.html
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kaza, trafik kazası, ramazan bayramı, bayram, içişleri bakanlığı
kaza, trafik kazası, ramazan bayramı, bayram, içişleri bakanlığı
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 12 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 1966 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin, vatandaşların güvenliği için denetimlerini büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.
Yerlikaya, bayram tatilinin 2'inci günü olan dün 572 trafik kazasının meydana geldiğini, 408 bin 796 aracın denetlendiğini, 19 bin 488 araca hız ve radar, 33 bin 145 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.