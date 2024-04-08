https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bayram-tatilinin-ilk-2-gununde-12-kisi-hayatini-kaybetti-1082570953.html

Bayram tatilinin ilk 2 gününde 12 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk 2 gününde 12 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 1966 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T11:43+0300

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2024-04-08T11:43+0300

türkiye

kaza

trafik kazası

ramazan bayramı

bayram

içişleri bakanlığı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin, vatandaşların güvenliği için denetimlerini büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.Yerlikaya, bayram tatilinin 2'inci günü olan dün 572 trafik kazasının meydana geldiğini, 408 bin 796 aracın denetlendiğini, 19 bin 488 araca hız ve radar, 33 bin 145 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/trafik-kazasi-sonrasi-abdde-ye-firar-eden-eylem-tok-ve-oglu-abdde-goruntulendi-1081677124.html

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kaza, trafik kazası, ramazan bayramı, bayram, içişleri bakanlığı