https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/azerbaycan-ermenistan-son-3-gunde-40dan-fazla-kez-mevzilerimize-ates-acti-1082567086.html
Azerbaycan: Ermenistan, son 3 günde 40’tan fazla kez mevzilerimize ateş açtı
Azerbaycan: Ermenistan, son 3 günde 40’tan fazla kez mevzilerimize ateş açtı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan, Ermenistan'ın son 3 günde Ermeni askerlerin 40'dan fazla kez ateş açtığını belirtti. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T10:15+0300
2024-04-08T10:15+0300
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açmaya devam ettiği belirtilerek, son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40’tan fazla kez ateş açıldığı kaydedildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.15 sıralarında Ermenistan birliklerinin Paşalı ilinin Sultanbey yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açıldı.Bakanlık tarafından son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40’tan fazla ateş açıldığı kaydedilerek, Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/irandan-yeni-mesaj-israilin-kalbini-vurabilecek-9-menzilli-fuzeler-aciklandi--1082564681.html
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Azerbaycan: Ermenistan, son 3 günde 40’tan fazla kez mevzilerimize ateş açtı
10:15 08.04.2024 (güncellendi: 10:43 08.04.2024)
Azerbaycan, Ermenistan'ın son 3 günde Ermeni askerlerin 40'dan fazla kez ateş açtığını belirtti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açmaya devam ettiği belirtilerek, son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40’tan fazla kez ateş açıldığı kaydedildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.15 sıralarında Ermenistan birliklerinin Paşalı ilinin Sultanbey yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açıldı.
Bakanlık tarafından son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40’tan fazla ateş açıldığı kaydedilerek, Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.