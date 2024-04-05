https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/soguk-savastan-bu-yana-en-radikal-adim-almanya-ordusu-bastan-asagi-yeniden-duzenlenecek-1082487903.html

Soğuk Savaş'tan bu yana en radikal adım: 'Almanya ordusu baştan aşağı yeniden yapılandırılacak'

Soğuk Savaş'tan bu yana en radikal adım: 'Almanya ordusu baştan aşağı yeniden yapılandırılacak'

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülke ordusunun yeteneklerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak soğuk savaştan bu yana en kapsamlı askeri reform... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T09:35+0300

2024-04-05T09:35+0300

2024-04-05T09:37+0300

dünya

almanya

boris pistorius

alman ordusu

soğuk savaş

nato

zorunlu askerlik

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Almanya’nın başkent Berlin’de NATO’nun 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Savunma Bakanı Pistorius, Alman ordusunun 'baştan aşağı' yeniden düzenlenmesi emrinin imzalandığını duyurdu.Haberde, yeni tedbirlerin, Almanya’nın kendi silahlı kuvvetlerine bakış açısındaki 'büyük değişimin' bir parçası olduğu ifade edildi.Bakanın sözlerine göre, genel olarak organizasyon yapısındaki reform, Alman ordusunun savaş da dahil, acil durumlara hazır olmasını sağlamak amacıyla tasarlandı.Daha önce Pistorius, yapısal reformun bir parçası olarak Alman Silahlı Kuvvetleri’nin, siber ve bilgi alanındaki faaliyetlerden sorumlu yeni kolunun ve yeni harekat destek komutanlığının oluşturulacağını duyurmuştu.Yeniden yapılandırmada olası zorunlu askerlik hizmetinin tekrar uygulanabileceğinin de dikkate alındığını ifade eden Pistorius, zorunlu askerlik konusunda çeşitli seçenekleri incelettiğini, raporun nisan ortasında kendisine ulaşacağını söyledi.'6 ay zaman verildi'Pistorius, gerekli reformların hayata geçirilmesi için Alman Silahlı Kuvvetleri'ne 6 ay zaman verdiğini belirtti.Alman ordusunu geleceğe hazır hale getirmek istediklerine işaret eden Pistorius, "Avrupa'daki tehdit durumunun yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz. Ülkemizi ve müttefiklerimizi savunuyoruz ve bu adımla da kimsenin NATO toprağı olarak bize saldırma fikrine kapılmaması gerektiğini açıkça belirtiyoruz" dedi.Savunma Bakanı Pistorius, bunun inandırıcı ve gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını isteyerek ordunun belirtilen şekilde yeniden yapılandırılması durumunda bunun başarılabileceğini dile getirdi.Zorunlu askerliğin 2011'de kaldırıldığı Almanya'da, 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümeti bu sayıyı 2031'e kadar 203 bine çıkarmayı hedefliyor. Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı ifade ediliyor.Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasını daha önce 'hata' olarak nitelemiş ancak bunun çabucak yeniden uygulanabilecek bir şey olmadığına dikkati çekmişti.Zorunlu askerlik mi geliyor?Pistorius, Alman ordusunun etkili olmasını istediklerini söyleyerek "Ortak hedefimiz, Alman ordusunun acil durumda, savunma durumunda ve savaş durumunda en iyi şekilde konumlanacak şekilde yeniden yapılandırılmasıdır" dedi.Bu yapılanmada Alman Silahlı Kuvvetlerinin ortak 'Harekat Komutanlığı' ile 'Destek Komutanlığına' da sahip olacağını belirten Pistorius, 'Harekat Komutanlığında' Alman Silahlı Kuvvetleri'nde operasyonel yönetim ve planlamanın bir elden yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.Pistorius, böylelikle kararların daha hızlı alınacağını söyleyerek planlama görevini de üstelenecek 'Harekat Komutanlığının', NATO ve bakanlıklar ile eyaletler için de muhatap olacağını ifade etti.Alman ordusunun yapısına hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanında Siber ve Enformasyon Alan Gücü'nün de (CIR) ekleneceği bilgisini paylaşan Pistorius, bu yeni gücün ordunun güvenliği için önemli olduğunu ve siber saldırılardan korumanın yanında hibrit tehdide karşı da faaliyet göstereceğini belirtti.Pistorius, 'Destek Komutanlığının' lojistik, tıbbi hizmet, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı savunma, sivil-asker ilişkisi ile askeri birimler arasında işbirliği sağlanması alanlarında rol alacağını kaydetti.Yeniden yapılandırmada olası zorunlu askerlik hizmetinin tekrar uygulanabileceğinin de dikkate alındığını ifade eden Pistorius, zorunlu askerlik konusunda çeşitli seçenekleri incelettiğini, raporun Nisan ortasında kendisine ulaşacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240127/savunma-bakani-pistorius-almanya-kendini-savunmaya-hazir-degil-1080093488.html

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almanya, boris pistorius, alman ordusu, soğuk savaş, nato, zorunlu askerlik