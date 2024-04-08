Abdulkadir Selvi: İmamoğlu ile Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı yarışı başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
00:00
4 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
00:15
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
00:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
01:00
1 dk
SESLİ HABER
Radikal ordu adımı: Baştan aşağı reform edilecek
01:14
1 dk
SESLİ HABER
Görüşmeye geç kalan Biden’in yüzünde ilginç izler görüldü
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
02:14
1 dk
SESLİ HABER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD çıkışı': Gazetecileri ajan olarak kullanıyor
02:29
2 dk
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
03:00
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
03:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
03:25
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
03:38
2 dk
SESLİ HABER
NATO'nun yeni genişleme dalgası için Hawaii iddiası
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
04:12
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
04:27
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Baas Partisi kurulurken neler oldu?
10:13
4 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
10:30
2 dk
SESLİ HABER
NATO’da bazı bakanlar Ukrayna’yı duyunca gözlerini devirdi
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD’nin çifte standartları norm haline geldi
11:11
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikri ‘nükleer felaket filmi’ne benzetildi
11:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
12:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
Canlı
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Canlı
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
18:24
1 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
18:49
4 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
20:14
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Pasifik’e füze yerleştirecek
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus seçimlerini izleyen yabancı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum
20:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Kiev davet edilmeyecek
20:52
1 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
21:15
4 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: NATO’nun meşru bir nedeni yok
22:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Petrol fiyatları yukarı doğru giderse global enflasyon dalgasıyla karşılaşacağız'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizin faturası memurlara kesildi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/abdulkadir-selvi-imamoglu-ile-yavas-arasinda-cumhurbaskanligi-yarisi-basladi-1082564814.html
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu ile Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı yarışı başladı
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu ile Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı yarışı başladı
Sputnik Türkiye
Selvi, İmamoğlu ve Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı için seçim yarışı başladığını öne sürdü. Selvi İmamoğlu seçim kampanyasını başlattı dedi ve "Ekrem İmamoğlu... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T09:38+0300
2024-04-08T09:39+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
abdulkadir selvi
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
ankara
cumhurbaşkanlığı
seçim
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0e/1071093965_103:0:1227:632_1920x0_80_0_0_0b26af4e887831200a2591369729c7c5.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi İBB Başkanı İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı yarışı başladığını iddia etti. Selvi şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/fatih-portakal-canli-yayinda-tek-tek-acikladi-imamoglu-yerine-dusunulen-3-isim-kulagima-geldi-1082485059.html
ankara
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0e/1071093965_244:0:1087:632_1920x0_80_0_0_9c2e415283acd9b62c90cedd56cfc390.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, ankara, cumhurbaşkanlığı, seçim, istanbul
abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, ankara, cumhurbaşkanlığı, seçim, istanbul

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu ile Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı yarışı başladı

09:38 08.04.2024 (güncellendi: 09:39 08.04.2024)
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğluİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
Abone ol
Selvi, İmamoğlu ve Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı için seçim yarışı başladığını öne sürdü. Selvi İmamoğlu seçim kampanyasını başlattı dedi ve "Ekrem İmamoğlu başörtülü annesi, modern giyimli eşi ile birlikte bir hoca efendiyi getirip makamında Kuran’ı Kerim okutarak görevine başladı. Bir elde Nutuk diğer elde Kuran’ı Kerim. " ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi İBB Başkanı İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı yarışı başladığını iddia etti. Selvi şunları söyledi:
"Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı cumhurbaşkanı adayı olacak tartışması başladı. Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimlerinden bu yana cumhurbaşkanı adayı olmak istediği biliniyor. Geçen seçimde önünü Kılıçdaroğlu kesti. Bu seçimde Özgür Özel’in seçilmesini sağladığı için İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’ni sağlama aldı. Ancak Mansur Yavaş’ın da halk desteği güçlü. Türk milleti kuyumcu terazisinde tartar gibi oy kullanıyor. Ekrem İmamoğlu’nu seçerken cumhurbaşkanlığı yarışında Mansur Yavaş’a tarihi bir zafer yaşattı. Seçimleri yüzde 51.14’le kazanan Ekrem İmamoğlu’na karşı Mansur Yavaş’a yüzde 60.43 oy oranı ile destek verdi. Ekrem İmamoğlu İstanbul’u tekrar kazanarak gücüne güç kattı. CHP Genel Başkanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etmesi cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki engelleri ortadan kaldırmasını sağladı. Ama hiç ummadığı halde Mansur Yavaş gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da mazbatalarını alırken zaten cumhurbaşkanlığı için seçim kampanyasını başlattılar. Ekrem İmamoğlu başörtülü annesi, modern giyimli eşi ile birlikte bir hoca efendiyi getirip makamında Kuran’ı Kerim okutarak görevine başladı. Bir elde Nutuk diğer elde Kuran’ı Kerim. Mansur Yavaş ise ilçe belediye başkanlarının göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törenlerde “T.C.” levhaları asılırken kürsüye çıkarak mesajını verdi."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
POLİTİKA
Fatih Portakal canlı yayında tek tek açıkladı: 'İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim kulağıma geldi'
5 Nisan, 07:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала