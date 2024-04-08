Abdulkadir Selvi: İmamoğlu ile Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı yarışı başladı

"Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı cumhurbaşkanı adayı olacak tartışması başladı. Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimlerinden bu yana cumhurbaşkanı adayı olmak istediği biliniyor. Geçen seçimde önünü Kılıçdaroğlu kesti. Bu seçimde Özgür Özel’in seçilmesini sağladığı için İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’ni sağlama aldı. Ancak Mansur Yavaş’ın da halk desteği güçlü. Türk milleti kuyumcu terazisinde tartar gibi oy kullanıyor. Ekrem İmamoğlu’nu seçerken cumhurbaşkanlığı yarışında Mansur Yavaş’a tarihi bir zafer yaşattı. Seçimleri yüzde 51.14’le kazanan Ekrem İmamoğlu’na karşı Mansur Yavaş’a yüzde 60.43 oy oranı ile destek verdi. Ekrem İmamoğlu İstanbul’u tekrar kazanarak gücüne güç kattı. CHP Genel Başkanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etmesi cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki engelleri ortadan kaldırmasını sağladı. Ama hiç ummadığı halde Mansur Yavaş gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da mazbatalarını alırken zaten cumhurbaşkanlığı için seçim kampanyasını başlattılar. Ekrem İmamoğlu başörtülü annesi, modern giyimli eşi ile birlikte bir hoca efendiyi getirip makamında Kuran’ı Kerim okutarak görevine başladı. Bir elde Nutuk diğer elde Kuran’ı Kerim. Mansur Yavaş ise ilçe belediye başkanlarının göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törenlerde “T.C.” levhaları asılırken kürsüye çıkarak mesajını verdi."