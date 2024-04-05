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Fatih Portakal canlı yayında tek tek açıkladı: 'İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim kulağıma geldi'
Fatih Portakal canlı yayında tek tek açıkladı: 'İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim kulağıma geldi'
Sputnik Türkiye
31 Mart seçimlerinin ardından, yeni seçilen belediye başkanlarının mazbatalarını almalarıyla birlikte siyasi kulisler hareketlenmeye başladı. Gazeteci Fatih... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T07:08+0300
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Gazeteci Fatih Portakal, son günlerde İstanbul'un geleceğiyle ilgili siyasi çevrelerde konuşulanları canlı yayında aktardı. Portakal'ın, gelecekte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için düşünülen isimleri dile getirmesi ise gündem oldu.Üsküdar'da Sinem Dedetaş dönemi başlamıştı: 'İmamoğlu'nun güvendiği bürokratlardan'Bu seçim özelinde en çok merak edilen ve sonucu en çok konuşulan ilçelerden biri de tartışmasız Üsküdar oldu. AK Parti seçime mevcut başkan Hilmi Türkmen'le girerek CHP Sinem Dedetaş'ı aday çıkardı. Ve 31 Mart gecesi oyların yüzde 49.90'ını alana Sinem Dedetaş bir dönemi sona erdirerek Üsküdar'ın yeni belediye başkanı oldu. Rakibi Hilmi Türkmen ise yüzde 42.37 alarak seçimi kaybetti.Dün mazbatasını alan çiçeği burnunda başkan Sinem Dedetaş görevine resmen başladı. Dedetaş'ın daha ilk görev gününde çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Gazeteci Fatih Portakal, Sinem Dedetaş'ın haberini sunduktan sonra, 'Kulağıma şöyle bir şey geldi' diyerek Dedetaş'ın gelecekte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşünüldüğünü belirtti. Portakal ayrıca Dedetaş için 'İmamoğlu'nun güvendiği bürokratlardan' ifadesini de ekledi.Adı geçen diğer potansiyel adaylarPortakal'a göre yine İBB adaylığı geçen iki isim daha var. Onlar da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan.Ekrem İmamoğlu da İBB başkanlığından önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/memleket-partisi-sozcusu-prof-dr-ipek-ozkal-tum-gorevlerinden-istifa-etti-1082484426.html
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fatih portakal, ekrem imamoğlu, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, sinem dedetaş, üsküdar, üsküdar belediyesi, seçim yasası, genel seçim, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mehmet murat çalık, emrah şahan
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Fatih Portakal canlı yayında tek tek açıkladı: 'İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim kulağıma geldi'

07:08 05.04.2024
© AP Photo / Khalil HamraEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
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31 Mart seçimlerinin ardından, yeni seçilen belediye başkanlarının mazbatalarını almalarıyla birlikte siyasi kulisler hareketlenmeye başladı. Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen üç ismi dile getirdi.
Gazeteci Fatih Portakal, son günlerde İstanbul'un geleceğiyle ilgili siyasi çevrelerde konuşulanları canlı yayında aktardı. Portakal'ın, gelecekte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için düşünülen isimleri dile getirmesi ise gündem oldu.

Üsküdar'da Sinem Dedetaş dönemi başlamıştı: 'İmamoğlu'nun güvendiği bürokratlardan'

Bu seçim özelinde en çok merak edilen ve sonucu en çok konuşulan ilçelerden biri de tartışmasız Üsküdar oldu. AK Parti seçime mevcut başkan Hilmi Türkmen'le girerek CHP Sinem Dedetaş'ı aday çıkardı. Ve 31 Mart gecesi oyların yüzde 49.90'ını alana Sinem Dedetaş bir dönemi sona erdirerek Üsküdar'ın yeni belediye başkanı oldu. Rakibi Hilmi Türkmen ise yüzde 42.37 alarak seçimi kaybetti.
Dün mazbatasını alan çiçeği burnunda başkan Sinem Dedetaş görevine resmen başladı. Dedetaş'ın daha ilk görev gününde çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Gazeteci Fatih Portakal, Sinem Dedetaş'ın haberini sunduktan sonra, 'Kulağıma şöyle bir şey geldi' diyerek Dedetaş'ın gelecekte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşünüldüğünü belirtti. Portakal ayrıca Dedetaş için 'İmamoğlu'nun güvendiği bürokratlardan' ifadesini de ekledi.

Adı geçen diğer potansiyel adaylar

Portakal'a göre yine İBB adaylığı geçen iki isim daha var. Onlar da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan.
Ekrem İmamoğlu da İBB başkanlığından önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevindeydi.
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