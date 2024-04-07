https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/yskdan-istanbul-nevsehir-ordu-ve-bitlis-itirazlarina-yanit-1082549166.html

YSK'dan İstanbul, Nevşehir, Ordu ve Bitlis itirazlarına yanıt

YSK'dan İstanbul, Nevşehir, Ordu ve Bitlis itirazlarına yanıt

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’un Bahçelievler, Ümraniye, Pendik, Nevşehir’in Avanos, Ordu’nun Gölköy, Gülyalı, Kumru, İkizce, Perşembe, Mesudiye... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T16:06+0300

2024-04-07T16:06+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

yüksek seçim kurulu (ysk)

ysk

seçim

itiraz

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Yerel seçim sonrası 10 Nisan'da sona erecek seçim itirazları için süreç işliyor. Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karar bağlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu ise il ve ilçelerdeki itirazlar değerlendirmek üzere toplandı.İl ve ilçe seçimlerinde yapılan itirazlar ve kararlar ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/gecersiz-oylarin-yeniden-sayildigi-kutahyada-oylar-yukseldi-sonuc-degismedi-1082539448.html

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yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, seçim, itiraz