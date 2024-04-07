YSK'dan İstanbul, Nevşehir, Ordu ve Bitlis itirazlarına yanıt
16:06 07.04.2024 (güncellendi: 16:53 07.04.2024)
© AA / Didem Mente31 Mart 2024 yerel seçimleri
© AA / Didem Mente
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’un Bahçelievler, Ümraniye, Pendik, Nevşehir’in Avanos, Ordu’nun Gölköy, Gülyalı, Kumru, İkizce, Perşembe, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye ilçeleri ile Bitlis Belediye Başkanlığı için yapılan itirazlara kararını verdi.
Yerel seçim sonrası 10 Nisan'da sona erecek seçim itirazları için süreç işliyor. Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karar bağlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu ise il ve ilçelerdeki itirazlar değerlendirmek üzere toplandı.
İl ve ilçe seçimlerinde yapılan itirazlar ve kararlar ise şöyle:
“Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bahçelievler, Ümraniye, Pendik belediyelerinde yeniden oy sayım talebi reddedildi.
CHP’nin Nevşehir’in Avanos Belediye Başkanlığı seçimi için yeniden sayım yapılsın talebi de reddedildi.
Ordu İl Seçim Kurulunun ilçelerde oyların yeniden sayılması kararına ise AK Parti itiraz etmişti. YSK, AK Partinin itirazını kabul ederek Ordu’nun Gölköy, Gülyalı, Kumru belediyelerinde oyların yeniden sayılmasını durdurdu.
Ordu’nun İkizce, Perşembe, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye ilçelerinde ise AK Parti'nin itirazı reddedilerek oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Ordu’nun İkizce, Perşembe, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye ilçelerinde ise AK Parti'nin itirazı reddedilerek oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Öte yandan DEM Parti'nin de Bitlis Belediye Başkanlığı için oyların yeniden sayım talebi ise reddedildi.”