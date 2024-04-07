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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da oylar yükseldi, sonuç değişmedi
Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da oylar yükseldi, sonuç değişmedi
Sputnik Türkiye
Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da adayların aldığı oy yükseldi ancak kazanan değişmedi. CHP adayı Eyüp Kahveci yeniden seçimin galibi oldu. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T09:17+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
kütahya
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seçim sonuçları
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Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasının ardından sıralama değişmedi.MHP İl Başkanlığı'nın itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.Karar doğrultusunda, Kütahya Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı.Yaklaşık 12 saat süren sayım sonucu CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu da 40 bin 168'e yükseldi. Aradaki fark ise 602'den 571'e düştü.Sayılan geçersiz oylarla AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı.İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucunda Kahveci yine ilk sırada yer aldı.Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/il-secim-kurulu-siverekte-secimlerin-yenilenmesi-karari-aldi-1082537102.html
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kütahya seçim sonuçları, kütahyada yerel seçim, kütahyada kim kazandı, kütahya hangi partide, kütahya chp
kütahya seçim sonuçları, kütahyada yerel seçim, kütahyada kim kazandı, kütahya hangi partide, kütahya chp

Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da oylar yükseldi, sonuç değişmedi

09:17 07.04.2024 (güncellendi: 09:22 07.04.2024)
© AA / Muharrem Cin Kütahya, Kütahya Adliyesi
 Kütahya, Kütahya Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
© AA / Muharrem Cin
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Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da adayların aldığı oy yükseldi ancak kazanan değişmedi. CHP adayı Eyüp Kahveci yeniden seçimin galibi oldu.
Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasının ardından sıralama değişmedi.
MHP İl Başkanlığı'nın itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Karar doğrultusunda, Kütahya Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı.
Yaklaşık 12 saat süren sayım sonucu CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu da 40 bin 168'e yükseldi. Aradaki fark ise 602'den 571'e düştü.
Sayılan geçersiz oylarla AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı.
İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucunda Kahveci yine ilk sırada yer aldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı.
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