https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/ysk-3-ilcede-secimlerin-yenilenmemesine-karar-verdi-1082555597.html
YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi
YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti ve Nevşehir'in Ürgüp ilçelerinde seçimlerin yenilenmemesine karar verdi. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T19:24+0300
2024-04-07T19:24+0300
2024-04-07T19:24+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
halfeti
seçim
seçim yenilgisi
seçim sonuçları
nevşehir
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YSK, bugünkü toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi.CHP'nin "Ürgüp'te seçimin yenilenme kararının kaldırılması" talebi, Kurul tarafından kabul edildi, seçimler yenilenmeyecek.Siverek ve Halfeti'de yenilenmeyecekAK Parti'nin Siverek'te, DEM Parti'nin de Halfeti'de "seçimin yenilenmesi" kararına itirazları YSK tarafından kabul edilerek, seçimlerin yenilenmeyeceğine karar verildi.İstanbul'un 3 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebine retÖte yandan başvuruları değerlendiren YSK, İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde CHP'nin "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti.DEM Parti'nin Bitlis, CHP'nin de Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçimindeki "oyların yeniden sayılması" talebi, YSK tarafından kabul edilmedi.AK Parti, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti.YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş, Ünye'de ise oyların yeniden sayımının devamına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/chp-hatayda-secimin-iptalini-istedi-1082552544.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), halfeti, seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, nevşehir, nevşehir belediyesi, ak parti
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), halfeti, seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, nevşehir, nevşehir belediyesi, ak parti
YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti ve Nevşehir'in Ürgüp ilçelerinde seçimlerin yenilenmemesine karar verdi.
YSK, bugünkü toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi.
CHP'nin "Ürgüp'te seçimin yenilenme kararının kaldırılması" talebi, Kurul tarafından kabul edildi, seçimler yenilenmeyecek.
Siverek ve Halfeti'de yenilenmeyecek
AK Parti'nin Siverek'te, DEM Parti'nin de Halfeti'de "seçimin yenilenmesi" kararına itirazları YSK tarafından kabul edilerek, seçimlerin yenilenmeyeceğine karar verildi.
İstanbul'un 3 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebine ret
Öte yandan başvuruları değerlendiren YSK, İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde CHP'nin "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti.
DEM Parti'nin Bitlis, CHP'nin de Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçimindeki "oyların yeniden sayılması" talebi, YSK tarafından kabul edilmedi.
AK Parti, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti.
YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş, Ünye'de ise oyların yeniden sayımının devamına karar verdi.