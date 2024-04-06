https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/tacikistan-disisleri-turk-vatandaslarina-vize-zorunlulugu-getirilebilir-1082531313.html
Tacikistan Dışişleri: Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirilebilir
Tacikistan Dışişleri: Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirilebilir
Sputnik Türkiye
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığına dair resmi bildirimde bulunmadığını açıkladı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T18:07+0300
2024-04-06T18:07+0300
2024-04-06T18:07+0300
dünya
tacikistan
türkiye
vize
vize muafiyeti
zorunluluk
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Tacikistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Duşanbe’ye Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığına dair resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtildi.Açıklamada, Tacikistan'ın karşılıklılık ilkesi uyarınca Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğu getirme konusunu değerlendirdiği kaydedildi.Daha önce, Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/resmi-gazetede-yayimlandi-tacikistan-vatandaslarina-vize-muafiyeti-kaldirildi-1082519311.html
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tacikistan, türkiye, vize, vize muafiyeti, zorunluluk
tacikistan, türkiye, vize, vize muafiyeti, zorunluluk
Tacikistan Dışişleri: Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirilebilir
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığına dair resmi bildirimde bulunmadığını açıkladı.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Duşanbe’ye Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığına dair resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, Tacikistan'ın karşılıklılık ilkesi uyarınca Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğu getirme konusunu değerlendirdiği kaydedildi.
Daha önce, Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.