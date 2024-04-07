https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/tse-baklava-standardinda-degisiklige-gitti-1082546080.html

TSE baklava standardında değişikliğe gitti

TSE baklava standardında değişikliğe gitti

Sputnik Türkiye

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 2015 yılında belirlediği 'Türk baklavası'nın standardındaki şeker oranında değişikliğe gitti. Şeker oranını yüzde 35-45'ten... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T13:49+0300

2024-04-07T13:49+0300

2024-04-07T13:50+0300

ekonomi

tse

türk standartları enstitüsü (tse)

baklava

şeker

ramazan bayramı

glikoz

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TSE Ramazan Bayramı'nın geleneksel tatlısı olarak bilinen baklavanın şeker standardında değişiklik yapılmasına karar verdi. Buna göre şeker oranı azalan baklava şerbet ekleme oranına ve kaymak eklenip eklenmemesine göre, yaş baklava, kuru baklava olmak üzere iki tip olarak belirlendi.Tip özelliklerinde ise yaş baklavada şeker oranı yüzde 30-42, kuru baklavada şeker oranı ise yüzde 25-30 olması gerekecek. Kuru baklavada çeşni altında kaymak bulunmayacak.TSE'nin daha önce belirlediği baklava standardında yaş baklavadaki şeker oranı yüzde 35-45 olarak belirlenmişti.Türk Standartları Enstitüsü, 2015'te 'Türk baklavası' standardını belirleyerek kabul etmişti. Söz konusu standartla baklavanın hazırlanışı ve kullanılması gereken malzemeler kurallara bağlanmıştı.TSE'ye göre baklava tarifi Türk baklavasının tarifi TSE standardında şöyle yer alıyor:'Glikoz şeker olarak kullanılmamalı'Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgiye göre Sıtkı Usta ailesinden Yusuf Altunbay, baklavada glikoz kullanmamanın önemini anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/bakanliktan-fiyat-etiketi-yonetmeligine-uymayan-kafeye-834-bin-lira-para-cezasi--1082543752.html

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