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TSE baklava standardında değişikliğe gitti
TSE baklava standardında değişikliğe gitti
Sputnik Türkiye
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 2015 yılında belirlediği 'Türk baklavası'nın standardındaki şeker oranında değişikliğe gitti. Şeker oranını yüzde 35-45'ten... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T13:49+0300
2024-04-07T13:50+0300
ekonomi
tse
türk standartları enstitüsü (tse)
baklava
şeker
ramazan bayramı
glikoz
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TSE Ramazan Bayramı'nın geleneksel tatlısı olarak bilinen baklavanın şeker standardında değişiklik yapılmasına karar verdi. Buna göre şeker oranı azalan baklava şerbet ekleme oranına ve kaymak eklenip eklenmemesine göre, yaş baklava, kuru baklava olmak üzere iki tip olarak belirlendi.Tip özelliklerinde ise yaş baklavada şeker oranı yüzde 30-42, kuru baklavada şeker oranı ise yüzde 25-30 olması gerekecek. Kuru baklavada çeşni altında kaymak bulunmayacak.TSE'nin daha önce belirlediği baklava standardında yaş baklavadaki şeker oranı yüzde 35-45 olarak belirlenmişti.Türk Standartları Enstitüsü, 2015'te 'Türk baklavası' standardını belirleyerek kabul etmişti. Söz konusu standartla baklavanın hazırlanışı ve kullanılması gereken malzemeler kurallara bağlanmıştı.TSE'ye göre baklava tarifi Türk baklavasının tarifi TSE standardında şöyle yer alıyor:'Glikoz şeker olarak kullanılmamalı'Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgiye göre Sıtkı Usta ailesinden Yusuf Altunbay, baklavada glikoz kullanmamanın önemini anlattı:
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tse baklava standardı, baklava türk mü yunan mı, baklava fiyatları, baklava tarifi
tse baklava standardı, baklava türk mü yunan mı, baklava fiyatları, baklava tarifi

TSE baklava standardında değişikliğe gitti

13:49 07.04.2024 (güncellendi: 13:50 07.04.2024)
© İHA / HASAN AY-AW178631baklava
baklava - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
© İHA / HASAN AY-AW178631
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 2015 yılında belirlediği 'Türk baklavası'nın standardındaki şeker oranında değişikliğe gitti. Şeker oranını yüzde 35-45'ten yüzde 30-42'ye indirildi. Peki TSE'nin standardına göre iyi bir baklavanın tarifi nedir?
TSE Ramazan Bayramı'nın geleneksel tatlısı olarak bilinen baklavanın şeker standardında değişiklik yapılmasına karar verdi. Buna göre şeker oranı azalan baklava şerbet ekleme oranına ve kaymak eklenip eklenmemesine göre, yaş baklava, kuru baklava olmak üzere iki tip olarak belirlendi.
Tip özelliklerinde ise yaş baklavada şeker oranı yüzde 30-42, kuru baklavada şeker oranı ise yüzde 25-30 olması gerekecek. Kuru baklavada çeşni altında kaymak bulunmayacak.
TSE'nin daha önce belirlediği baklava standardında yaş baklavadaki şeker oranı yüzde 35-45 olarak belirlenmişti.
Türk Standartları Enstitüsü, 2015'te 'Türk baklavası' standardını belirleyerek kabul etmişti. Söz konusu standartla baklavanın hazırlanışı ve kullanılması gereken malzemeler kurallara bağlanmıştı.

TSE'ye göre baklava tarifi

Türk baklavasının tarifi TSE standardında şöyle yer alıyor:

"Sert buğday unu veya özel amaçlı un, yumurta, tuz ve su karışımından elde edilen sert hamura, sert buğdaydan elde edilen buğday nişastası serpilerek, hamurun tekniğine uygun olarak açılması, içine veya arasına kaymak, tereyağı veya tereyağının eritilerek saf hale getirilmiş sade yağ, çeşnisine göre Antep fıstığı içi, ceviz içi veya bölgesine göre fındık içi veya badem içinin eklenmesinden sonra mevzuatlarda katılmasına izin verilen katkı maddelerinin bir veya birkaçının katılarak veya katılmadan çeşidine göre dilimlendikten sonra uygun sıcaklık ve sürede pişirilip, beyaz şekerin su ile kaynatılmasıyla (limon suyu veya limon tuzu eklenmiş) elde edilen şerbet ilave edilmiş mamul."

'Glikoz şeker olarak kullanılmamalı'

Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgiye göre Sıtkı Usta ailesinden Yusuf Altunbay, baklavada glikoz kullanmamanın önemini anlattı:
"Genel olarak klasik fıstıklı baklavamız ve kadayıfımız tercih ediliyor. Tatlı üretiminde malzeme kalitesi çok önemli. Bunların içinde de yağ, şekerin kaliteli olması gerekiyor. Merdiven altı üretim yapan yerlerden asla alınmamalı. Fıstık kalitesine çok dikkat edilmeli. Glikoz, şeker olarak hiç kullanılmaması gerekiyor. Biz ürünlerimizde pancar şekeri kullanıyoruz. Bunlara kesinlikle dikkat edilmeli."
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