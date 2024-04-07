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Bakanlıktan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uymayan kafeye 834 bin lira para cezası
Bakanlıktan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uymayan kafeye 834 bin lira para cezası
Sputnik Türkiye
Restoran ve kafelerde alınan servis ücretlerini denetleyen Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da bazı ürünlere fiyat listesinde yer vermeyen ve servis ücreti alınan... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T12:46+0300
2024-04-07T12:48+0300
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Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulmasının zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.Açıklamada, aynı yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında, servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğinin de düzenlendiği bildirildi.Söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulması için iletildiği belirtilen açıklamada, ticaret il müdürlüklerine de denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırmaları talimatı verildiği kaydedildi.384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezasıMart ayında İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından bir kafe zincirine ait iş yerinde yapılan denetimde, fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen servis ücreti alındığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, söz konusu işletmeye 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.Açıklamada, ​​​​​​​fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimlerin 2024 yılında da devam edeceği, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
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ticaret bakanlığı, fiyat listesi, etiket, ceza, bayram, alışveriş
ticaret bakanlığı, fiyat listesi, etiket, ceza, bayram, alışveriş

Bakanlıktan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uymayan kafeye 834 bin lira para cezası

12:46 07.04.2024 (güncellendi: 12:48 07.04.2024)
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Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
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Restoran ve kafelerde alınan servis ücretlerini denetleyen Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da bazı ürünlere fiyat listesinde yer vermeyen ve servis ücreti alınan bir kafeye toplam 834 bin lira idari para cezası uyguladı.
Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulmasının zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, aynı yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında, servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğinin de düzenlendiği bildirildi.
Söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulması için iletildiği belirtilen açıklamada, ticaret il müdürlüklerine de denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırmaları talimatı verildiği kaydedildi.

384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası

Mart ayında İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından bir kafe zincirine ait iş yerinde yapılan denetimde, fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen servis ücreti alındığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, söz konusu işletmeye 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.
Açıklamada, ​​​​​​​fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimlerin 2024 yılında da devam edeceği, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
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