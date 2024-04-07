https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/tff-secim-karari-aldi-1082552857.html

TFF seçim kararı aldı

TFF seçim kararı aldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T17:15+0300

2024-04-07T17:15+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

son dakika

mehmet büyükekşi

seçim

ali koçyiğit

fenerbahçe

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin 18 Temmuz'daki mali genel kurulunu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.TFF'de 2022 yılında başkanlık koltuğuna oturan Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun." şeklinde görüş belirtti.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a başarılar dileyen Büyükekşi, "Önümüzde EURO 2024 var. Milli takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/fenerbahce-u19-takimi-giresunsporu-4-1-maglup-etti-galatasaray-karsilasmasi-bu-aksam-1082547749.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, mehmet büyükekşi, seçim, ali koçyiğit, fenerbahçe