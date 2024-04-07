https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/fenerbahce-u19-takimi-giresunsporu-4-1-maglup-etti-galatasaray-karsilasmasi-bu-aksam-1082547749.html

Fenerbahçe U19 takımı Giresunspor'u 4-1 mağlup etti: Galatasaray karşılaşması bu akşam

Fenerbahçe U19 takımı Giresunspor'u 4-1 mağlup etti: Galatasaray karşılaşması bu akşam

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin bu akşam Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa maçında sahaya çıkartacağını açıkladığı 19 Yaş Altı Takımı, Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T14:56+0300

2024-04-07T14:56+0300

2024-04-07T15:01+0300

spor

fenerbahçe u19

şanlıurfa

galatasaray

ali koç

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U19 Elit A Ligi 1. Grup 19. haftada Fenerbahçe evinde Giresunspor ile karşılaştı.Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, mücadeleyi yerinde takip etti.Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da karşılaşacak Fenerbahçe'nin, mücadeleye U19 takımıyla çıkması bekleniyor.19 Yaş Altı Takımı, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalacak uçakla Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gidecek.Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.Başkan Koç ile yönetim kurulu üyelerinin de sarı-lacivertli kafileyle Şanlıurfa'ya gitmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/fenerbahce-baskan-vekili-erol-bilecik-u19-takimimizla-urfaya-gidecegiz-1082436743.html

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