https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/hafta-ici-zam-gelmisti-sigaraya-bu-kez-indirim-geldi-1082523045.html
Hafta içi zam gelmişti: Sigaraya bu kez indirim geldi
Hafta içi zam gelmişti: Sigaraya bu kez indirim geldi
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTİ'nin bazı sigara markalarında uyguladığı 1 TL indirimi duyurdu. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T11:40+0300
2024-04-06T11:40+0300
2024-04-06T11:40+0300
türkiye
sigara
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indirim
philip morris sa
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, JTİ marka sigaralarda 1 liralık indirim geldiğini duyurdu. TBYD Başkanı bu indirimin tüketiciler için olumlu bir gelişme olduğunu ancak bayiler için sürekli değişen fiyatlarla başa çıkmayı zorlaştırdığını da belirtti.3 Nisan'da JTİ grubundaki bazı sigara çeşitlerine zam yapılmıştı. Zamla beraber gruptaki en düşük sigara fiyatı 58 lira olmuştu. En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira; BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira oldu.JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitti. Yeni fiyatlara göre sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/turkiyede-57-ilin-ihracati-yilin-ilk-ceyreginde-artti-en-fazla-artis-corumda-1082521566.html
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sigara, indirim, fiyatları, tekel bayileri yardımlaşma derneği (tbyd), erol dündar, jti (japan tobacco international), philip morris, bat (british american tobacco), tt (turkcell tobacco), zammı.
sigara, indirim, fiyatları, tekel bayileri yardımlaşma derneği (tbyd), erol dündar, jti (japan tobacco international), philip morris, bat (british american tobacco), tt (turkcell tobacco), zammı.
Hafta içi zam gelmişti: Sigaraya bu kez indirim geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTİ'nin bazı sigara markalarında uyguladığı 1 TL indirimi duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, JTİ marka sigaralarda 1 liralık indirim geldiğini duyurdu. TBYD Başkanı bu indirimin tüketiciler için olumlu bir gelişme olduğunu ancak bayiler için sürekli değişen fiyatlarla başa çıkmayı zorlaştırdığını da belirtti.
3 Nisan'da JTİ grubundaki bazı sigara çeşitlerine zam yapılmıştı. Zamla beraber gruptaki en düşük sigara fiyatı 58 lira olmuştu.
En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?
Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira; BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira oldu.
JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitti. Yeni fiyatlara göre sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira oldu.