https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/hafta-ici-zam-gelmisti-sigaraya-bu-kez-indirim-geldi-1082523045.html

Hafta içi zam gelmişti: Sigaraya bu kez indirim geldi

Hafta içi zam gelmişti: Sigaraya bu kez indirim geldi

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTİ'nin bazı sigara markalarında uyguladığı 1 TL indirimi duyurdu. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, JTİ marka sigaralarda 1 liralık indirim geldiğini duyurdu. TBYD Başkanı bu indirimin tüketiciler için olumlu bir gelişme olduğunu ancak bayiler için sürekli değişen fiyatlarla başa çıkmayı zorlaştırdığını da belirtti.3 Nisan'da JTİ grubundaki bazı sigara çeşitlerine zam yapılmıştı. Zamla beraber gruptaki en düşük sigara fiyatı 58 lira olmuştu. En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira; BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira oldu.JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitti. Yeni fiyatlara göre sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/turkiyede-57-ilin-ihracati-yilin-ilk-ceyreginde-artti-en-fazla-artis-corumda-1082521566.html

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