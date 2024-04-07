https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/saglik-bakani-kocadan-nuri-alconun-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-1082556971.html
Sağlık Bakanı Koca'dan Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilinci açık olan Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir” dedi. 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T21:25+0300
2024-04-07T21:25+0300
2024-04-07T21:25+0300
yaşam
nuri alço
hastane
oyuncu
fahrettin koca
sağlık bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080776535_0:282:2048:1434_1920x0_80_0_0_8da0afc72937af93544dd0259636cb18.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü aktör Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, Alço’nun Eskişehir’de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, “Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/nuri-alconun-saglik-durumuna-iliskin-esinden-aciklama-1082541204.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080776535_0:90:2048:1626_1920x0_80_0_0_ffa8ccaf639428752c84b7ba553f3357.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nuri alço, hastane, oyuncu, fahrettin koca, sağlık bakanı
nuri alço, hastane, oyuncu, fahrettin koca, sağlık bakanı
Sağlık Bakanı Koca'dan Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilinci açık olan Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü aktör Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, Alço’nun Eskişehir’de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, “Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.