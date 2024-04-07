https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/nuri-alconun-saglik-durumuna-iliskin-esinden-aciklama-1082541204.html
Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama
Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama
Sputnik Türkiye
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin eşi Burcu Alço sosyal medyadan 'bilinci yerinde ve kendinde'... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T10:20+0300
2024-04-07T10:20+0300
2024-04-07T10:21+0300
yaşam
nuri alço
hastane
sağlık
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Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak dün hastanede tedavi altına alındı.Ünlü oyuncunun eşi Burcu Alço sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Burcu Alço "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var geri dönüş yapamıyorum. Eşim, beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/unlu-oyuncu-nuri-alco-hastaneye-kaldirildi-1082536521.html
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Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama
10:20 07.04.2024 (güncellendi: 10:21 07.04.2024)
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin eşi Burcu Alço sosyal medyadan 'bilinci yerinde ve kendinde' açıklamasında bulundu.
Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak dün hastanede tedavi altına alındı.
Ünlü oyuncunun eşi Burcu Alço sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Burcu Alço "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var geri dönüş yapamıyorum. Eşim, beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.