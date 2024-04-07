https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/nuri-alconun-saglik-durumuna-iliskin-esinden-aciklama-1082541204.html

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama

Sputnik Türkiye

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin eşi Burcu Alço sosyal medyadan 'bilinci yerinde ve kendinde'... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

nuri alço

hastane

sağlık

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Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak dün hastanede tedavi altına alındı.Ünlü oyuncunun eşi Burcu Alço sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Burcu Alço "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var geri dönüş yapamıyorum. Eşim, beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/unlu-oyuncu-nuri-alco-hastaneye-kaldirildi-1082536521.html

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